https://ria.ru/20250305/putin-2003202348.html

Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям

Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям

Надо наращивать работу МВД по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:21:00+03:00

2025-03-05T14:21:00+03:00

2025-03-05T14:46:00+03:00

россия

владимир путин

владимир колокольцев

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Надо наращивать работу МВД по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии МВД РФ. Запланировано его выступление и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД. "Уважаемые коллеги, сегодня важно наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых вы добились. Прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни, имущества людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

https://ria.ru/20250305/putin-2003196432.html

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россия, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, безопасность