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Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям - РИА Новости, 05.03.2025
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14:21 05.03.2025 (обновлено: 14:46 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003202348.html
Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям
Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям
Надо наращивать работу МВД по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:21:00+03:00
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россия
владимир путин
владимир колокольцев
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Надо наращивать работу МВД по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии МВД РФ. Запланировано его выступление и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД. "Уважаемые коллеги, сегодня важно наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых вы добились. Прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни, имущества людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.
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россия, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям

Путин призвал наращивать работу МВД по обеспечению безопасности граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Надо наращивать работу МВД по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин.
Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии МВД РФ. Запланировано его выступление и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.
"Уважаемые коллеги, сегодня важно наращивать работу ведомства по всем направлениям, закреплять положительные тенденции, которых вы добились. Прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни, имущества людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин
13:57
 
РоссияВладимир ПутинВладимир КолокольцевДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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