https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html
Путин выразил благодарность сотрудникам МВД
Путин выразил благодарность сотрудникам МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Путин выразил благодарность сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников министерства внутренних дел РФ за ответственный подход к работе. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:16:00+03:00
2025-03-05T14:16:00+03:00
2025-03-05T14:22:00+03:00
россия
владимир путин
владимир колокольцев
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников министерства внутренних дел РФ за ответственный подход к работе. Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии МВД РФ. Запланировано его выступление и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД. "Прежде всего, хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД России за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html
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Вступительное слово Путина на заседании коллегии МВД
Вступительное слово Путина на заседании коллегии МВД
2025-03-05T14:16
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россия, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин выразил благодарность сотрудникам МВД
Путин поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к работе