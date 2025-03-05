https://ria.ru/20250305/putin-2003195002.html
Путин заявил о росте раскрываемости убийств
Путин заявил о росте раскрываемости убийств - РИА Новости, 05.03.2025
Путин заявил о росте раскрываемости убийств
Раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж выросла в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:54:00+03:00
2025-03-05T13:54:00+03:00
2025-03-05T13:54:00+03:00
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж выросла в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел России.
https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир путин
Происшествия, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте раскрываемости убийств
Путин заявил о росте раскрываемости убийств и квартирных краж