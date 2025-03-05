https://ria.ru/20250305/putin-2003195002.html

Путин заявил о росте раскрываемости убийств

Путин заявил о росте раскрываемости убийств - РИА Новости, 05.03.2025

Путин заявил о росте раскрываемости убийств

Раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж выросла в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:54:00+03:00

2025-03-05T13:54:00+03:00

2025-03-05T13:54:00+03:00

происшествия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж выросла в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел России.

https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, владимир путин