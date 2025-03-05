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Путин призвал активнее пресекать наркотрафик - РИА Новости, 05.03.2025
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13:49 05.03.2025 (обновлено: 15:06 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003193024.html
Путин призвал активнее пресекать наркотрафик
Путин призвал активнее пресекать наркотрафик - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал активнее пресекать наркотрафик
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:49:00+03:00
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владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный."Столь же наступательным и последовательным должно быть противодействие незаконному обороту наркотиков. МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой и другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197001.html
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
Путин призвал активнее пресекать наркотрафик

Путин призвал активнее пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный.
"Столь же наступательным и последовательным должно быть противодействие незаконному обороту наркотиков. МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой и другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасность
 
 
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