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Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал - РИА Новости, 05.03.2025
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13:48 05.03.2025 (обновлено: 15:07 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003192716.html
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:48:00+03:00
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владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал."Нужно и дальше делать всё, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197001.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал

Путин призвал делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в криминал

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.
"Нужно и дальше делать всё, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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