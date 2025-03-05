https://ria.ru/20250305/putin-2003192716.html
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:48:00+03:00
2025-03-05T13:48:00+03:00
2025-03-05T15:07:00+03:00
владимир путин
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безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал."Нужно и дальше делать всё, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197001.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин призвал защитить молодежь от втягивания в криминал
Путин призвал делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в криминал