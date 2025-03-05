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Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков
Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.03.2025
Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков
Визит президента России Владимира Путина в Индию обязательно состоится в этом году, но конкретные сроки стороны пока не обсуждали, сообщил РИА Новости помощник... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:52:00+03:00
2025-03-05T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию обязательно состоится в этом году, но конкретные сроки стороны пока не обсуждали, сообщил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Пока трудно сказать. У нас приглашение поступило, но о конкретных сроках, насколько мне известно, стороны еще не приступили договариваться. Но это будет визит в этом году обязательно", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, когда может состояться визит президента России в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее пригласил Путина посетить страну в 2025 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Индию готовится, российская сторона ждёт этих контактов и придает им большое значение.
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политика, индия, россия, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди
Политика, Индия, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков
Ушаков: Путин обязательно в этом году посетит Индию