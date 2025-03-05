https://ria.ru/20250305/putin-2003088837.html

Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков

Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.03.2025

Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков

Визит президента России Владимира Путина в Индию обязательно состоится в этом году, но конкретные сроки стороны пока не обсуждали, сообщил РИА Новости помощник... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T01:52:00+03:00

2025-03-05T01:52:00+03:00

2025-03-05T01:52:00+03:00

политика

индия

россия

юрий ушаков

владимир путин

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979351429_0:0:3486:1961_1920x0_80_0_0_a5264f3c736bc6a4fdb57c24524c200c.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию обязательно состоится в этом году, но конкретные сроки стороны пока не обсуждали, сообщил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Пока трудно сказать. У нас приглашение поступило, но о конкретных сроках, насколько мне известно, стороны еще не приступили договариваться. Но это будет визит в этом году обязательно", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, когда может состояться визит президента России в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее пригласил Путина посетить страну в 2025 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Индию готовится, российская сторона ждёт этих контактов и придает им большое значение.

https://ria.ru/20250304/myanma-2003067147.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, индия, россия, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди