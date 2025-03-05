https://ria.ru/20250305/prokuratura-2003145972.html

В приморских торговых сетях нашли нарушения после видео с крысой

В приморских торговых сетях нашли нарушения после видео с крысой - РИА Новости, 05.03.2025

В приморских торговых сетях нашли нарушения после видео с крысой

Прокуратура в ходе проверок, начатых после видео с крысой на прилавке с рыбой во Владивостоке, нашла свыше 1,5 тысячи нарушений в торговых сетях Приморья,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:40:00+03:00

2025-03-05T10:40:00+03:00

2025-03-05T10:40:00+03:00

происшествия

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Прокуратура в ходе проверок, начатых после видео с крысой на прилавке с рыбой во Владивостоке, нашла свыше 1,5 тысячи нарушений в торговых сетях Приморья, возбуждено около 200 административных дел, сообщает краевое надзорное ведомство. В конце января в соцсетях распространились кадры с грызуном, обгладывающим рыбу на прилавке на рынке во Владивостоке. В начале февраля разошлось видео с крупной крысой, которая ела мясные полуфабрикаты с открытого прилавка в супермаркете во Владивостоке. Управление Роспотребнадзора и краевая прокуратура начали проверки. "Прокуратура завершает проверки крупных торговых сетей региона. Выявлено более 1,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, трудового законодательств, а также законодательства о пожарной безопасности. Наиболее распространенными фактами явились нарушения сроков и условий хранения продукции, отсутствие маркировки и сведений о дате изготовления, наличие следов грызунов и насекомых и неприятие соответствующих дератизационных мер", - говорится в сообщении. Также в ряде помещений не было систем пожарной сигнализации и пожаротушения, практически во всех магазинах эвакуационные выходы захламлены, а их замки не обеспечивают возможность свободно открыть дверь изнутри. Много нарушений выявлено в сфере охраны труда. Прокуроры внесли более 50 представлений, возбуждено около 200 дел об административных правонарушениях. "По ряду магазинов в связи с грубым нарушением требований закона, наличием угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается вопрос о предъявлении исковых заявлений вплоть до их закрытия до момента принятия конкретных мер к устранению выявленных нарушений", - добавляет прокуратура. В ведомстве РИА Новости уточнили, что масштабные проверки начались после видео с грызуном на рынке.

https://ria.ru/20241218/krysy-1989909831.html

https://ria.ru/20201009/proverka-1579109453.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)