https://ria.ru/20250305/primore-2003124502.html

В акватории Владивостока спасли тюленя, покусанного собаками

В акватории Владивостока спасли тюленя, покусанного собаками - РИА Новости, 05.03.2025

В акватории Владивостока спасли тюленя, покусанного собаками

Покусанного собаками пятнистого тюленя (ларгу) спасли со льдины в акватории Владивостока специалисты реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье, сообщила в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:01:00+03:00

2025-03-05T09:01:00+03:00

2025-03-05T09:03:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Покусанного собаками пятнистого тюленя (ларгу) спасли со льдины в акватории Владивостока специалисты реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье, сообщила в своем Telegram-канале руководитель центра Лора Белоиван. "Вот такого сердитого пузыря сняли с льдины у берега на Эгершельде (Владивосток). Покусан собаками в области головы и хвоста, раны не сегодняшние, частично закрывшиеся, понадобятся обработки, но это ничего", - написала Белоиван, сопроводив свой пост видео со спасенным животным в карантинном вольере. Она добавила, что уже на следующей неделе постояльца планируется перевести в уличный вольер, где он продолжит реабилитацию. Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в регионе работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень", он находится в поселке Тавричанка. Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона - с конца зимы - специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг.

https://ria.ru/20250205/tyulen-1997489810.html

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владивосток, общество