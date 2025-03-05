https://ria.ru/20250305/pozhertvovaniya-2003099309.html

Фонд Ройзмана* получил пожертвование в виде игровой приставки

Фонд Ройзмана* получил пожертвование в виде игровой приставки - РИА Новости, 05.03.2025

Фонд Ройзмана* получил пожертвование в виде игровой приставки

Благотворительный "Фонд Ройзмана*" (Евгений Ройзман* признан иноагентом в РФ) получал пожертвования в виде игровой приставки PlayStation 5, надувной лодки,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:34:00+03:00

2025-03-05T04:34:00+03:00

2025-03-05T04:35:00+03:00

россия

свердловская область

екатеринбург

евгений ройзман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812117579_0:155:3072:1882_1920x0_80_0_0_05ebaeb7bd2db23819e2e24ee63fd5ec.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" (Евгений Ройзман* признан иноагентом в РФ) получал пожертвования в виде игровой приставки PlayStation 5, надувной лодки, подарочных карт, а также принимал в подарок ноутбуки и другую компьютерную технику, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Главное управление Минюста России по Свердловской области организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке инстанции. "Проверкой установлено, что в проверяемом периоде Организацией (фондом – ред.) было получено благотворительное пожертвование от ЗАО "Энергострой" … а именно: подарочная карта "ДНС" номиналом 15 тысяч рублей 1 штука, номиналом 20 тысяч рублей 2 штуки, номиналом 27 тысяч рублей 1 штука … лодка ПВХ Таврида 3000 М(Т) стоимость 19 тысяч рублей 1 штука … игровая консоль PlayStation 5 стоимостью 66,22 тысячи рублей 1 штука", - говорится в материалах суда. Кроме того, по данным суда, в качестве пожертвования фонд получил несколько ноутбуков, смартфон, планшет, проектор, компьютерный монитор и еще подарочные карты разных магазинов. Так, например, были переданы три подарочные карты "Askona" на сумму от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, более двадцати карт "Миллион подарков" номиналом от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства и от иностранных источников, но не отражал это официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана*, ресторан. К тому же, заявлялось, что благотворительный фонд оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал Ройзман*. Как указано на сайте организации, "Фонд Ройзмана*" существует с 2015 года, он поддерживает некоммерческие инициативы Свердловской области, адресно помогает людям в трудных жизненных ситуациях.* Лицо, признанное иноагетом в России

https://ria.ru/20250304/fond-2002989390.html

https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html

россия

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, свердловская область, екатеринбург, евгений ройзман