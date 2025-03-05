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"Не все так очевидно". Сколько ВСУ продержатся без помощи Запада

"Не все так очевидно". Сколько ВСУ продержатся без помощи Запада - РИА Новости, 05.03.2025

"Не все так очевидно". Сколько ВСУ продержатся без помощи Запада

Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву. Возникли проблемы и с поддержкой из Европы. О том, к каким последствиям это может привести и что изменится на... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву. Возникли проблемы и с поддержкой из Европы. О том, к каким последствиям это может привести и что изменится на фронте, — в материале РИА Новости.Временная остановка?"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", — сообщил накануне ведущий телеканала Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.Речь идет о временных мерах, а не об окончательном прекращении поддержки.Ту же информацию опубликовало и Reuters. Причем с уточнением — все поставки остановились в 3:30 ночью вторника по Киеву. И источник в американской администрации подчеркнул, что это должно стать посланием не только Зеленскому, но и ЕС."Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", — сказал собеседник агентства.Ни в Белом доме, ни в Пентагоне ничего не комментировали и не уточняли.Спустя несколько часов премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что главный хаб — аэропорт Жешув-Ясенка — действительно бездействует.Последние пакеты демократовТакой вариант хотя и рассматривался в ходе предвыборной гонки, большинство наблюдателей все же сходились на том, что новый президент станет действовать менее радикально.Скандал во время визита украинской делегации в Вашингтон и публичная выволочка Трампа Зеленскому, после которой киевского гостя попросту выгнали из Белого дома, резко изменили ситуацию.Администрация Джо Байдена готовилась к подобному развитию событий: демократы попытались потратить все одобренные конгрессом в прошлом году деньги на вооружение ВСУ.После поражения Харрис у уходящей администрации оставалось более шести миллиардов долларов. И за два месяца Вашингтон сформировал еще пять пакетов помощи. В них вошли:Однако на счетах осталось еще 3,8 миллиарда.Показательно, что, по данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, последний квартал 2024-го (с октября по декабрь) стал для США рекордным по расходам на киевский режим — 26,8 миллиарда евро. Это не только военная, но также финансовая и гуманитарная помощь.Никогда ранее американское правительство не было столь щедрым: до этого рекордными были июль — сентябрь 2022-го: 15,6 миллиарда евро. А Европа общими усилиями за все время конфликта лишь однажды преодолела планку в 15 миллиардов — в первом квартале 2023-го."Будет значительно сложнее"Все это почти полностью осуществлялось через две программы: USAI и Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию). В первом случае средства тратились только на закупки оружия у американских производителей, во втором — в соответствии с указаниями из Белого дома техника и боеприпасы напрямую передавались с армейских складов. Была и третья программа — Foreign Military Financing ("Иностранное военное финансирование"), но на ее долю приходится лишь семь миллиардов долларов, что на порядок меньше, чем по двум другим.И если в рамках PDA Трамп может попросту дать команду прекратить поставки, то с USAI еще надо разобраться в юридических тонкостях. Впрочем, как сообщает The New York Times, эту программу тоже притормозили.По данным издания, в подвешенном состоянии оказались боеприпасы и оружие примерно на миллиард долларов.При этом, как отмечает ABC News, около 90% того, что выделили демократы, Киев уже получил. Не успела дойти только бронетехника.Так что у ВСУ имеется определенный запас."Думаю, запас прочности на Украине точно есть где-то на полгода — даже без системной помощи со стороны США. Но будет, конечно, значительно сложнее, — отметил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. — Сейчас все работают над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять".Чего лишатся ВСУБольшая часть того, что США и европейские страны поставляют Киеву, дублируется, а по некоторым статьям ЕС опережает американцев. Однако на Пентагон завязано множество ключевых возможностей ВСУ.В первую очередь речь о боеприпасах. Вашингтон прислал около трех миллионов снарядов калибра 155 миллиметров, ЕС — миллион."Что касается тяжелой техники, прежде всего танков, то основные поставки шли именно из Европы, — указал в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — США ограничились 31 "Абрамсом", хотя для них не составило бы труда передать несколько сотен. А вот с боевыми машинами пехоты типа "Брэдли" и ВСУ, и ЕС придется искать аналоги".И возможности ЕС в этом вопросе не безграничны, подчеркнул эксперт."Европа бьет себя пяткой в грудь, заявляя, что готова заместить американскую помощь. Но, во-первых, далеко не все в ЕС производится самостоятельно, и наращивание мощностей займет довольно длительное время. Значит, надо делиться собственными запасами. А во-вторых, слова европейцев даже в рамках этого конфликта неоднократно расходились с делами", — отметил Корнев.Наиболее серьезные проблемы ждут ВСУ с боеприпасами для HIMARS и MLRS, особенно ATACMS и GMLRS, убежден эксперт. Именно эти ракеты позволяли киевскому режиму наносить удары по уязвимым местам в тылу российской армии. Неизбежна также нехватка "Джавелинов" и вооружения для авиации — например, AIM-120 AMRAAM."Однако шведы уже заявляли, что планируют открыть завод по производству комплексов ПВО NASAMS на Украине, там могли бы выпускать и эти ракеты", — уточнил собеседник РИА Новости.Ослабеет ПВО киевского режима. Если Россия возобновит массированные удары по энергетической инфраструктуре, последствия станут гораздо тяжелее. И здесь у ЕС два варианта: либо опустошать свои арсеналы (те же Patriot есть у Польши и Германии), либо искать других поставщиков.Вместе с тем из Старого Света тоже приходят тревожные для Киева новости. Как пишет Politico, ЕС поставил на паузу разработку пакета военной помощи на 20 миллиардов евро из-за вето Венгрии.Пожалуй, единственное, где ВСУ почти не зависят от Запада, — это беспилотные системы, большую часть из которых Украина производит самостоятельно. Именно дроны теперь играют ключевую роль на передовой. Однако их выпуск может осложнить энергетический кризис.Как бы то ни было, приостановка американской военной помощи в любом случае запускает таймер, по истечении которого ВСУ рискуют потерять боеспособность окончательно. И обратный отсчет уже пошел.

https://ria.ru/20250304/bezhentsy-2002786970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, украина, вооруженные силы украины, евросоюз, министерство обороны сша, дональд туск, дональд трамп, россия