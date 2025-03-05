https://ria.ru/20250305/politsija-2003209488.html
Благодаря видеонаблюдению полиция нашла 4,5 тысячи подозреваемых за год
Благодаря видеонаблюдению полиция нашла 4,5 тысячи подозреваемых за год - РИА Новости, 05.03.2025
Благодаря видеонаблюдению полиция нашла 4,5 тысячи подозреваемых за год
Полиция нашла 4,5 тысячи разыскиваемых за преступления граждан по камерам видеонаблюдения в 2024 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:39:00+03:00
2025-03-05T14:39:00+03:00
2025-03-05T14:39:00+03:00
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция нашла 4,5 тысячи разыскиваемых за преступления граждан по камерам видеонаблюдения в 2024 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Технические средства видеонаблюдения позволили выявить 4,5 тысячи граждан, разыскиваемых за совершение противоправных деяний", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html
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россия, владимир колокольцев, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Безопасность
Благодаря видеонаблюдению полиция нашла 4,5 тысячи подозреваемых за год
Благодаря видеонаблюдению полиция нашла 4,5 тысячи подозреваемых в 2024 году