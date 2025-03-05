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Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона - РИА Новости, 05.03.2025
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12:47 05.03.2025 (обновлено: 13:38 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/politik-2003177219.html
Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона
Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона - РИА Новости, 05.03.2025
Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона
Приостановка помощи США Киеву – это гарантия мира, у ЕС нет средств поддерживать конфликт, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:47:00+03:00
2025-03-05T13:38:00+03:00
в мире
сша
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россия
флориан филиппо
владимир путин
майк джонсон
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ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Приостановка помощи США Киеву – это гарантия мира, у ЕС нет средств поддерживать конфликт, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Я крайне положительно отношусь к приостановке помощи США Киеву. Я думаю, что это реальная гарантия мира, потому что это подрывает возможности всех тех, кто хочет продолжать войну, потому что у них просто нет на это средств", - сказал он. При этом, по его словам, "ЕС испробует все, чтобы продолжать конфликт". "Реальность такова, что чем больше (американский президент Дональд) Трамп и Россия хотят идти к миру, тем больше ЕС будет беситься, запираться в границах собственной идеологии войны, так как война нужна ЕС в качестве аффирмации своих собственных компетенций", - сказал Филиппо. Как отметил политик, ЕС не сможет продолжать поддерживать Киев в одиночку. "Я думаю, он будет продолжать в том же духе, но это будет сложно, потому что без американской помощи Украина не сможет продолжать, потому что это не только финансовая помощь, но это и помощь в плане оружия и технологий такого качества, которые ЕС не может дать", - заключил он. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002782685.html
https://ria.ru/20250227/politika-2002033949.html
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в мире, сша, киев, россия, флориан филиппо, владимир путин, майк джонсон, евросоюз
В мире, США, Киев, Россия, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Майк Джонсон, Евросоюз
Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона

Филиппо назвал приостановку помощи Украине со стороны США гарантией мира

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Приостановка помощи США Киеву – это гарантия мира, у ЕС нет средств поддерживать конфликт, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Я крайне положительно отношусь к приостановке помощи США Киеву. Я думаю, что это реальная гарантия мира, потому что это подрывает возможности всех тех, кто хочет продолжать войну, потому что у них просто нет на это средств", - сказал он.
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При этом, по его словам, "ЕС испробует все, чтобы продолжать конфликт".
"Реальность такова, что чем больше (американский президент Дональд) Трамп и Россия хотят идти к миру, тем больше ЕС будет беситься, запираться в границах собственной идеологии войны, так как война нужна ЕС в качестве аффирмации своих собственных компетенций", - сказал Филиппо.
Как отметил политик, ЕС не сможет продолжать поддерживать Киев в одиночку.
"Я думаю, он будет продолжать в том же духе, но это будет сложно, потому что без американской помощи Украина не сможет продолжать, потому что это не только финансовая помощь, но это и помощь в плане оружия и технологий такого качества, которые ЕС не может дать", - заключил он.
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Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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