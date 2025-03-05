https://ria.ru/20250305/politik-2003177219.html

Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона

Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона - РИА Новости, 05.03.2025

Филиппо оценил приостановку помощи Киеву со стороны Вашингтона

Приостановка помощи США Киеву – это гарантия мира, у ЕС нет средств поддерживать конфликт, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:47:00+03:00

2025-03-05T12:47:00+03:00

2025-03-05T13:38:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 мар – РИА Новости. Приостановка помощи США Киеву – это гарантия мира, у ЕС нет средств поддерживать конфликт, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Я крайне положительно отношусь к приостановке помощи США Киеву. Я думаю, что это реальная гарантия мира, потому что это подрывает возможности всех тех, кто хочет продолжать войну, потому что у них просто нет на это средств", - сказал он. При этом, по его словам, "ЕС испробует все, чтобы продолжать конфликт". "Реальность такова, что чем больше (американский президент Дональд) Трамп и Россия хотят идти к миру, тем больше ЕС будет беситься, запираться в границах собственной идеологии войны, так как война нужна ЕС в качестве аффирмации своих собственных компетенций", - сказал Филиппо. Как отметил политик, ЕС не сможет продолжать поддерживать Киев в одиночку. "Я думаю, он будет продолжать в том же духе, но это будет сложно, потому что без американской помощи Украина не сможет продолжать, потому что это не только финансовая помощь, но это и помощь в плане оружия и технологий такого качества, которые ЕС не может дать", - заключил он. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002782685.html

https://ria.ru/20250227/politika-2002033949.html

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в мире, сша, киев, россия, флориан филиппо, владимир путин, майк джонсон, евросоюз