https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003287857.html

Ведомства Подмосковья будут сотрудничать по проекту "Здравконтроль"

Ведомства Подмосковья будут сотрудничать по проекту "Здравконтроль" - РИА Новости, 05.03.2025

Ведомства Подмосковья будут сотрудничать по проекту "Здравконтроль"

Соглашение о взаимодействии между министерством здравоохранения Московской области, прокуратурой и Общественной палатой региона подписано в среду в Доме... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:55:00+03:00

2025-03-05T19:55:00+03:00

2025-03-05T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Соглашение о взаимодействии между министерством здравоохранения Московской области, прокуратурой и Общественной палатой региона подписано в среду в Доме правительства, сообщает пресс-служба облправителства. Документ закрепляет процедуры взаимодействия в рамках федерального проекта "Здравконтроль", запущенного Общественной палатой Московской области в 2020 году при поддержке регионального министерства информации и молодежной политики. Сегодня проект охватывает 50 регионов России, где его сервисами пользуются более 720 тысяч пациентов и врачей. Ежедневно через платформу обрабатывается свыше 120 тысяч обращений по вопросам качества медпомощи, доступности лекарств, соблюдения законодательства. Как отметил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов, проект получил широкую поддержку на федеральном уровне. "Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность. Следует признать, что "Здравконтроль" наиболее активно развивается в Подмосковье: в региональных медицинских чатах состоит свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей наших чатов в стране", — приводятся в сообщении слова Торкунова. В свою очередь, прокурор Московской области Сергей Забатурин напомнил, что проект поддержан Генпрокуратурой РФ и играет ключевую роль в общественном контроле за сферой здравоохранения. "Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества", — указал Забатурин. Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул, что взаимодействие общественных институтов и органов власти позволяет добиться максимального эффекта в контроле за качеством и доступностью медпомощи. "Благодаря совместной работе, мы можем оперативно устранять шероховатости в нашей работе, проводить просветительскую работу как с жителями, так и с медицинским сообществом. Все это безусловно дает положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья", — резюмировал он. В пресс-службе добавили, что в течение года планируется заключение подобных соглашений с медицинскими организациями области.

https://ria.ru/20250305/vystavka-2003276422.html

https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003267039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), анатолий торкунов, россия