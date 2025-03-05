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Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:49 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003274946.html
Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье
Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 05.03.2025
Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье
Более 18 тысяч выпускников Подмосковья приняли участие в среду в первом всероссийском тренировочном мероприятии в формате ЕГЭ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:49:00+03:00
2025-03-05T18:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 18 тысяч выпускников Подмосковья приняли участие в среду в первом всероссийском тренировочном мероприятии в формате ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Экзамен по биологии, информатике и английскому языку прошел на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ. Цель данного мероприятия — это отработка технологии проведения экзаменов, включая оперативное решение возможных нештатных ситуаций, таких как замена станций на информатике и устной части английского языка, а также замена организаторов на биологии и письменном английском. В ведомстве добавили, что тренировочные экзамены помогают выпускникам ознакомиться с процедурой ЕГЭ, снизить напряженность перед настоящими экзаменами и проверить работоспособность техники, а также отработать организационные моменты. Результаты тренировки будут известны не позднее 18 марта. Также регион примет участие еще в двух всероссийских тренировочных мероприятиях: 27 марта и 12 мая.
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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье

Более 18 тысяч выпускников из Подмосковья поучаствовали в тренировочном ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробный ЕГЭ
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 18 тысяч выпускников Подмосковья приняли участие в среду в первом всероссийском тренировочном мероприятии в формате ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Экзамен по биологии, информатике и английскому языку прошел на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ.
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Цель данного мероприятия — это отработка технологии проведения экзаменов, включая оперативное решение возможных нештатных ситуаций, таких как замена станций на информатике и устной части английского языка, а также замена организаторов на биологии и письменном английском.
В ведомстве добавили, что тренировочные экзамены помогают выпускникам ознакомиться с процедурой ЕГЭ, снизить напряженность перед настоящими экзаменами и проверить работоспособность техники, а также отработать организационные моменты.
Результаты тренировки будут известны не позднее 18 марта. Также регион примет участие еще в двух всероссийских тренировочных мероприятиях: 27 марта и 12 мая.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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