https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003274946.html

Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье

Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 05.03.2025

Более 18 тысяч выпускников поучаствовали в тренировке ЕГЭ в Подмосковье

Более 18 тысяч выпускников Подмосковья приняли участие в среду в первом всероссийском тренировочном мероприятии в формате ЕГЭ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:49:00+03:00

2025-03-05T18:49:00+03:00

2025-03-05T18:49:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 18 тысяч выпускников Подмосковья приняли участие в среду в первом всероссийском тренировочном мероприятии в формате ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Экзамен по биологии, информатике и английскому языку прошел на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ. Цель данного мероприятия — это отработка технологии проведения экзаменов, включая оперативное решение возможных нештатных ситуаций, таких как замена станций на информатике и устной части английского языка, а также замена организаторов на биологии и письменном английском. В ведомстве добавили, что тренировочные экзамены помогают выпускникам ознакомиться с процедурой ЕГЭ, снизить напряженность перед настоящими экзаменами и проверить работоспособность техники, а также отработать организационные моменты. Результаты тренировки будут известны не позднее 18 марта. Также регион примет участие еще в двух всероссийских тренировочных мероприятиях: 27 марта и 12 мая.

https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003267039.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)