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Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:15 05.03.2025 (обновлено: 18:17 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003267039.html
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.03.2025
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья
Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:15:00+03:00
2025-03-05T18:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Забота, внимание и искреннее желание помочь — те качества, которые отличают персональных помощников для инвалидов и бойцов СВО. Главный приоритет — индивидуальный подход к каждому, наши помощники с первых дней рядом и решают порой самые сложные и нерешаемые вопросы", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой. В министерстве уточнили, что в регионе работают 40 персональных помощников. Каждый из них закреплен за человеком на этапе установления инвалидности и поддерживает его в решении самых разных вопросов. Они помогают не только в быту, но и рассказывают о мерах социальной поддержки, помогают их оформить. Кроме того, содействуют в подборе работы, консультируют по вопросам получения электронного сертификата на технические средства реабилитации и оказывают психологическую помощь. Чтобы получить персонального помощника, жители Подмосковья должны обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства или позвонить на горячую линию по номеру 122 (далее – 6).
https://ria.ru/20250305/tsur-2003240683.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья

Более 60 тыс жителей Подмосковья получили поддержку от персональных помощников

© Фото : Министерство Социального Развития Московской Области Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники
Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Министерство Социального Развития Московской Области
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Забота, внимание и искреннее желание помочь — те качества, которые отличают персональных помощников для инвалидов и бойцов СВО. Главный приоритет — индивидуальный подход к каждому, наши помощники с первых дней рядом и решают порой самые сложные и нерешаемые вопросы", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
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В министерстве уточнили, что в регионе работают 40 персональных помощников. Каждый из них закреплен за человеком на этапе установления инвалидности и поддерживает его в решении самых разных вопросов.
Они помогают не только в быту, но и рассказывают о мерах социальной поддержки, помогают их оформить. Кроме того, содействуют в подборе работы, консультируют по вопросам получения электронного сертификата на технические средства реабилитации и оказывают психологическую помощь.
Чтобы получить персонального помощника, жители Подмосковья должны обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства или позвонить на горячую линию по номеру 122 (далее – 6).
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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