https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003267039.html
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.03.2025
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья
Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:15:00+03:00
2025-03-05T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Забота, внимание и искреннее желание помочь — те качества, которые отличают персональных помощников для инвалидов и бойцов СВО. Главный приоритет — индивидуальный подход к каждому, наши помощники с первых дней рядом и решают порой самые сложные и нерешаемые вопросы", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой. В министерстве уточнили, что в регионе работают 40 персональных помощников. Каждый из них закреплен за человеком на этапе установления инвалидности и поддерживает его в решении самых разных вопросов. Они помогают не только в быту, но и рассказывают о мерах социальной поддержки, помогают их оформить. Кроме того, содействуют в подборе работы, консультируют по вопросам получения электронного сертификата на технические средства реабилитации и оказывают психологическую помощь. Чтобы получить персонального помощника, жители Подмосковья должны обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства или позвонить на горячую линию по номеру 122 (далее – 6).
https://ria.ru/20250305/tsur-2003240683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья
Более 60 тыс жителей Подмосковья получили поддержку от персональных помощников
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Забота, внимание и искреннее желание помочь — те качества, которые отличают персональных помощников для инвалидов и бойцов СВО. Главный приоритет — индивидуальный подход к каждому, наши помощники с первых дней рядом и решают порой самые сложные и нерешаемые вопросы", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой
.
В министерстве уточнили, что в регионе работают 40 персональных помощников. Каждый из них закреплен за человеком на этапе установления инвалидности и поддерживает его в решении самых разных вопросов.
Они помогают не только в быту, но и рассказывают о мерах социальной поддержки, помогают их оформить. Кроме того, содействуют в подборе работы, консультируют по вопросам получения электронного сертификата на технические средства реабилитации и оказывают психологическую помощь.
Чтобы получить персонального помощника, жители Подмосковья должны обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства или позвонить на горячую линию по номеру 122 (далее – 6).