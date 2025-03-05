https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003267039.html

Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья

Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья - РИА Новости, 05.03.2025

Персональные помощники поддержали свыше 60 тыс жителей Подмосковья

Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:15:00+03:00

2025-03-05T18:15:00+03:00

2025-03-05T18:17:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 60 тысячам жителей Московской области оказали поддержку персональные помощники, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Забота, внимание и искреннее желание помочь — те качества, которые отличают персональных помощников для инвалидов и бойцов СВО. Главный приоритет — индивидуальный подход к каждому, наши помощники с первых дней рядом и решают порой самые сложные и нерешаемые вопросы", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой. В министерстве уточнили, что в регионе работают 40 персональных помощников. Каждый из них закреплен за человеком на этапе установления инвалидности и поддерживает его в решении самых разных вопросов. Они помогают не только в быту, но и рассказывают о мерах социальной поддержки, помогают их оформить. Кроме того, содействуют в подборе работы, консультируют по вопросам получения электронного сертификата на технические средства реабилитации и оказывают психологическую помощь. Чтобы получить персонального помощника, жители Подмосковья должны обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства или позвонить на горячую линию по номеру 122 (далее – 6).

https://ria.ru/20250305/tsur-2003240683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева