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Более 40 "опасных троп" на ж/д путях убрали в Подмосковье в 2025 году
Более 40 "опасных троп" на ж/д путях убрали в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
Более 40 "опасных троп" на ж/д путях убрали в Подмосковье в 2025 году
С начала 2025 года в 15 городских округах Московской области ликвидировали 42 несанкционированных подхода к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:22:00+03:00
2025-03-05T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года в 15 городских округах Московской области ликвидировали 42 несанкционированных подхода к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Больше всего смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье происходят при несанкционированном переходе, поэтому мы ведем активную работу по ликвидации небезопасных подходов к путям, называемых "опасными тропами"", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина. Он уточнил, что наибольший объем работ провели в Люберцах – там устранили десять несанкционированных троп. В 2024 году на территории Подмосковья убрали более 200 незаконных троп. В ведомстве отметили, что с начала года в Подмосковье зафиксировали 38 смертельных случаев на железной дороге: 19 случаев – на несанкционированных переходах, семь – на железнодорожных станциях и 12 – при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах. Для повышения безопасности на железной дороге в Подмосковье строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы, подчеркнули в ведомстве. Также устанавливают металлические и железобетонные ограждения, фиксирующие нарушения правил перехода камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. Для борьбы с безбилетниками по краю платформ наносят специальные красящие средства. В министерстве напомнили, что за нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье), люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы
Более 40 "опасных троп" на ж/д путях убрали в Подмосковье в 2025 году
На железных дорогах Подмосковья убрали 42 незаконных подхода к путям за 2025 год
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года в 15 городских округах Московской области ликвидировали 42 несанкционированных подхода к железнодорожным путям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Больше всего смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье
происходят при несанкционированном переходе, поэтому мы ведем активную работу по ликвидации небезопасных подходов к путям, называемых "опасными тропами"", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Он уточнил, что наибольший объем работ провели в Люберцах
– там устранили десять несанкционированных троп. В 2024 году на территории Подмосковья убрали более 200 незаконных троп.
В ведомстве отметили, что с начала года в Подмосковье зафиксировали 38 смертельных случаев на железной дороге: 19 случаев – на несанкционированных переходах, семь – на железнодорожных станциях и 12 – при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.
Для повышения безопасности на железной дороге в Подмосковье строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы, подчеркнули в ведомстве. Также устанавливают металлические и железобетонные ограждения, фиксирующие нарушения правил перехода камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают. Для борьбы с безбилетниками по краю платформ наносят специальные красящие средства.
В министерстве напомнили, что за нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей.