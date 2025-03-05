https://ria.ru/20250305/podderzhka-2003191342.html

Магаданская область получила 86 млн рублей федеральной поддержки на туризм

Магаданская область получила 86 млн рублей федеральной поддержки на туризм - РИА Новости, 05.03.2025

Магаданская область получила 86 млн рублей федеральной поддержки на туризм

Сфера туризма Магаданской области получила 86,8 миллиона рублей федеральной поддержки в 2025 году, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сфера туризма Магаданской области получила 86,8 миллиона рублей федеральной поддержки в 2025 году, сообщила пресс-служба регионального правительства. В нынешнем году в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" Магаданская область получила 30 миллионов рублей финансирования. Их направят на предоставление субсидий юрлицам, а также индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на организацию выделенных зон отдыха, на создание объектов кемпинг-размещения и на приобретение туристского оборудования. Субсидии распределят с помощью конкурсного отбора. Его проведет министерство культуры и туризма Магаданской области. Потенциальные участники смогут подать заявку на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в ближайшее время. Проекты победителей должны быть реализованы до конца 2025 года. "По предварительным оценкам, конкурсный отбор поможет улучить туристскую инфраструктуру на семи объектах региона", – отметили в министерстве. Также в 2025 году начнется первый этап обустройства туристического маршрута "Бухта Батарейная". На проект выделено 56,8 миллионов рублей в рамках предоставления регионам Дальнего Востока "единой субсидии" Минэкономразвития России. Он рассчитан на два года. За это время обустроят маршрут и построят базовый лагерь с тематической входной группой.

https://ria.ru/20250305/zabaykale-2003183845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область