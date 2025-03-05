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В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер - РИА Новости, 05.03.2025
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10:16 05.03.2025 (обновлено: 14:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peterburg-2003142769.html
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер - РИА Новости, 05.03.2025
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер
Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга "успокоил" буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, в итоге дебошир... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:16:00+03:00
2025-03-05T14:00:00+03:00
происшествия
кировский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга "успокоил" буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, в итоге дебошир погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. &quot;Установлено, что в 22:30 в троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. Семидесятидвухлетний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни&quot;, — указано в материале.Кондуктора доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.Как уточнило ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о нападении на кондуктора в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда. Прибывший на место полицейский наряд обнаружил в троллейбусе тело 55-летнего пассажира.
https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html
https://ria.ru/20240809/kirov-1965251967.html
кировский район
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происшествия, кировский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кировский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер

В Петербурге пожилой кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга "успокоил" буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, в итоге дебошир погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«

"Установлено, что в 22:30 в троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. Семидесятидвухлетний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни", — указано в материале.

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Кондуктора доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.
Как уточнило ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о нападении на кондуктора в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда. Прибывший на место полицейский наряд обнаружил в троллейбусе тело 55-летнего пассажира.
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