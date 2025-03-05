https://ria.ru/20250305/peterburg-2003142769.html

В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер

В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер - РИА Новости, 05.03.2025

В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер

Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга "успокоил" буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, в итоге дебошир... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:16:00+03:00

2025-03-05T10:16:00+03:00

2025-03-05T14:00:00+03:00

происшествия

кировский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга "успокоил" буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, в итоге дебошир погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Установлено, что в 22:30 в троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. Семидесятидвухлетний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни", — указано в материале.Кондуктора доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.Как уточнило ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о нападении на кондуктора в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда. Прибывший на место полицейский наряд обнаружил в троллейбусе тело 55-летнего пассажира.

https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html

https://ria.ru/20240809/kirov-1965251967.html

кировский район

санкт-петербург

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происшествия, кировский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)