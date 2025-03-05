https://ria.ru/20250305/peterburg-2003142769.html
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер - РИА Новости, 05.03.2025
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер
Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга "успокоил" буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, в итоге дебошир... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:16:00+03:00
2025-03-05T10:16:00+03:00
2025-03-05T14:00:00+03:00
происшествия
кировский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Пожилой кондуктор троллейбуса в Кировском районе Санкт-Петербурга "успокоил" буянившего пассажира, повалив его на пол в салоне и удерживая, в итоге дебошир погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Установлено, что в 22:30 в троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. Семидесятидвухлетний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни", — указано в материале.Кондуктора доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.Как уточнило ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о нападении на кондуктора в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда. Прибывший на место полицейский наряд обнаружил в троллейбусе тело 55-летнего пассажира.
https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html
https://ria.ru/20240809/kirov-1965251967.html
кировский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кировский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер
В Петербурге пожилой кондуктор попытался успокоить буйного пассажира, тот умер