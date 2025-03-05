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Песков рассказал об обсуждении темы Ирана на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 05.03.2025
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12:26 05.03.2025 (обновлено: 13:29 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peskov-2003171344.html
Песков рассказал об обсуждении темы Ирана на переговорах в Эр-Рияде
Песков рассказал об обсуждении темы Ирана на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 05.03.2025
Песков рассказал об обсуждении темы Ирана на переговорах в Эр-Рияде
Тема Ирана и ядерной проблемы затрагивалась на переговорах России и США в Эр-Рияде, но недетально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:26:00+03:00
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россия
сша
в мире
иран
сергей лавров
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тема Ирана и ядерной проблемы затрагивалась на переговорах России и США в Эр-Рияде, но недетально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о применении максимального давления на Иран, при этом выразив надежду, что Соединенным Штатам не придется им часто пользоваться. Песков во вторник сказал, что, по мнению Кремля, Штаты и исламская республика должны разрешить все проблемы путем переговоров, Руководство в Москве для достижения этого готово сделать все, что в его силах."Она (тема Ирана - ред.) затрагивалась в Эр-Рияде, но недетально. Опять же, я повторяю: недетально, поэтому никаких конкретных инициатив не было", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли в повестке переговоров России и США тема, посвященная исламской республике.В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
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россия, сша, в мире, иран, сергей лавров, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп
Россия, США, В мире, Иран, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп
Песков рассказал об обсуждении темы Ирана на переговорах в Эр-Рияде

Песков: тема Ирана затрагивалась на переговорах России и США в Эр-Рияде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тема Ирана и ядерной проблемы затрагивалась на переговорах России и США в Эр-Рияде, но недетально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о применении максимального давления на Иран, при этом выразив надежду, что Соединенным Штатам не придется им часто пользоваться. Песков во вторник сказал, что, по мнению Кремля, Штаты и исламская республика должны разрешить все проблемы путем переговоров, Руководство в Москве для достижения этого готово сделать все, что в его силах.
«
"Она (тема Ирана - ред.) затрагивалась в Эр-Рияде, но недетально. Опять же, я повторяю: недетально, поэтому никаких конкретных инициатив не было", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли в повестке переговоров России и США тема, посвященная исламской республике.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США
2 марта, 16:50
 
РоссияСШАВ миреИранСергей ЛавровДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд Трамп
 
 
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