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В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине
В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине
Переговоров по Украине на данный момент нет, все из-за запрета Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:03:00+03:00
2025-03-05T15:03:00+03:00
2025-03-05T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Переговоров по Украине на данный момент нет, все из-за запрета Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне", — сказала Захарова на "Форуме в большом городе".
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украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, сша, в мире
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, США, В мире
В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине
Захарова заявила об отсутствии конкретных переговоров по Украине