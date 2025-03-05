https://ria.ru/20250305/peregovory-2003219192.html

В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине

В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2025

В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине

Переговоров по Украине на данный момент нет, все из-за запрета Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.03.2025

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украина

россия

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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сша

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Переговоров по Украине на данный момент нет, все из-за запрета Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне", — сказала Захарова на "Форуме в большом городе".

https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154887.html

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украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, сша, в мире