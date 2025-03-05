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В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 05.03.2025 (обновлено: 15:17 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peregovory-2003219192.html
В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине
В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине
Переговоров по Украине на данный момент нет, все из-за запрета Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:03:00+03:00
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украина
россия
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
мария захарова
сша
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Переговоров по Украине на данный момент нет, все из-за запрета Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне", — сказала Захарова на "Форуме в большом городе".
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154887.html
украина
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украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, сша, в мире
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, США, В мире
В МИД России заявили об отсутствии конкретных переговоров по Украине

Захарова заявила об отсутствии конкретных переговоров по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Переговоров по Украине на данный момент нет, все из-за запрета Владимира Зеленского на переговоры с российской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне", — сказала Захарова на "Форуме в большом городе".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСШАВ мире
 
 
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