https://ria.ru/20250305/pensii-2003093781.html
В Госдуме рассказали об индексации военной пенсии
В Госдуме рассказали об индексации военной пенсии - РИА Новости, 05.03.2025
В Госдуме рассказали об индексации военной пенсии
Военные пенсионеры в России автоматически получат проиндексированную на 9,5% пенсию, никакие заявления подавать не требуется, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:30:00+03:00
2025-03-05T03:30:00+03:00
2025-03-05T03:30:00+03:00
общество
россия
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военные пенсионеры в России автоматически получат проиндексированную на 9,5% пенсию, никакие заявления подавать не требуется, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. Индексация пенсий также коснется вдов российских военнослужащих. "Доплаты и новые выплаты будут производиться автоматически. Пенсионерам не требуется подавать заявления или обращаться в государственные органы - перерасчет проведут на основании обновленного законодательства. Вдовы военнослужащих также получат выплаты с учетом нового коэффициента", - сказал Гаврилов.
https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали об индексации военной пенсии
Депутат Гаврилов: пенсии военнослужащих автоматически проиндексируют на 9,5%