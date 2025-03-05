https://ria.ru/20250305/pensii-2003093781.html

В Госдуме рассказали об индексации военной пенсии

В Госдуме рассказали об индексации военной пенсии - РИА Новости, 05.03.2025

В Госдуме рассказали об индексации военной пенсии

Военные пенсионеры в России автоматически получат проиндексированную на 9,5% пенсию, никакие заявления подавать не требуется, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:30:00+03:00

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общество

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сергей гаврилов

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военные пенсионеры в России автоматически получат проиндексированную на 9,5% пенсию, никакие заявления подавать не требуется, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Доплата по индексированной военной пенсии на 9,5%, исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года, будет произведена 1 марта после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. Индексация пенсий также коснется вдов российских военнослужащих. "Доплаты и новые выплаты будут производиться автоматически. Пенсионерам не требуется подавать заявления или обращаться в государственные органы - перерасчет проведут на основании обновленного законодательства. Вдовы военнослужащих также получат выплаты с учетом нового коэффициента", - сказал Гаврилов.

https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html

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общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф