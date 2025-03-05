https://ria.ru/20250305/pasportizatsiya-2003199114.html

Глава МВД рассказал о паспортизации жителей новых регионов

Глава МВД рассказал о паспортизации жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД рассказал о паспортизации жителей новых регионов

Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:08:00+03:00

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2025-03-05T14:13:00+03:00

россия

общество

донбасс

новороссия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Массовая паспортизация жителей Донбасса, Новороссии проведена. С момента начала этой работы паспорта получили 3,5 миллиона человек", - сказал он.

https://ria.ru/20250220/putin-2000561602.html

россия

донбасс

новороссия

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2025

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россия, общество, донбасс, новороссия, владимир колокольцев