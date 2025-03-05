https://ria.ru/20250305/pasportizatsiya-2003199114.html
Глава МВД рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Глава МВД рассказал о паспортизации жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:08:00+03:00
2025-03-05T14:08:00+03:00
2025-03-05T14:13:00+03:00
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общество
донбасс
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владимир колокольцев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Массовая паспортизация жителей новых регионов завершена, документы получили 3,5 миллиона человек, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Массовая паспортизация жителей Донбасса, Новороссии проведена. С момента начала этой работы паспорта получили 3,5 миллиона человек", - сказал он.
https://ria.ru/20250220/putin-2000561602.html
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россия, общество, донбасс, новороссия, владимир колокольцев
Россия, Общество, Донбасс, Новороссия, Владимир Колокольцев
Глава МВД рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Колокольцев заявил о завершении массовой паспортизации жителей новых регионов