https://ria.ru/20250305/ovchinskiy-2003084632.html

Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта

Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта - РИА Новости, 05.03.2025

Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта

В Международный женский день посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ ждут фотовыставка, тематические экскурсии и викторины, рассказал министр правительства РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:00:00+03:00

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2025-03-05T11:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Международный женский день посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ ждут фотовыставка, тематические экскурсии и викторины, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция “Москва в женском прочтении”. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала "Россия" и многое другое", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Также в субботу с 15:00 до 19:00 в павильоне художники будут писать бесплатные портреты желающих, уточнил он. Посетители павильона 8 и 9 марта смогут послушать бесплатную экскурсию "Женский вклад в развитие столицы". Также их ждет тематическая викторина и светотехнические представления, проходящие каждые полчаса.Для посетительниц павильона будут подготовлены цветы.С момента открытия павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20250304/ovchinskiy-2002860626.html

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