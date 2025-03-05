Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта
Овчинский: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ 8 марта организует спецпрограмму
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Международный женский день посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ ждут фотовыставка, тематические экскурсии и викторины, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция “Москва в женском прочтении”. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала "Россия" и многое другое", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Также в субботу с 15:00 до 19:00 в павильоне художники будут писать бесплатные портреты желающих, уточнил он.
Посетители павильона 8 и 9 марта смогут послушать бесплатную экскурсию "Женский вклад в развитие столицы". Также их ждет тематическая викторина и светотехнические представления, проходящие каждые полчаса.
Для посетительниц павильона будут подготовлены цветы.
С момента открытия павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 миллиона человек.
"В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция “Москва в женском прочтении”. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала "Россия" и многое другое", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Также в субботу с 15:00 до 19:00 в павильоне художники будут писать бесплатные портреты желающих, уточнил он.
Посетители павильона 8 и 9 марта смогут послушать бесплатную экскурсию "Женский вклад в развитие столицы". Также их ждет тематическая викторина и светотехнические представления, проходящие каждые полчаса.
Для посетительниц павильона будут подготовлены цветы.
С момента открытия павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 миллиона человек.