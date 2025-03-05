Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ovchinskiy-2003084632.html
Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта
Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта - РИА Новости, 05.03.2025
Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта
В Международный женский день посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ ждут фотовыставка, тематические экскурсии и викторины, рассказал министр правительства РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:00:00+03:00
2025-03-05T11:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:304:1706:1264_1920x0_80_0_0_92d7f0a060c139815edbdee82b429efe.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Международный женский день посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ ждут фотовыставка, тематические экскурсии и викторины, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция “Москва в женском прочтении”. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала "Россия" и многое другое", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Также в субботу с 15:00 до 19:00 в павильоне художники будут писать бесплатные портреты желающих, уточнил он. Посетители павильона 8 и 9 марта смогут послушать бесплатную экскурсию "Женский вклад в развитие столицы". Также их ждет тематическая викторина и светотехнические представления, проходящие каждые полчаса.Для посетительниц павильона будут подготовлены цветы.С момента открытия павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20250304/ovchinskiy-2002860626.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:144:1706:1424_1920x0_80_0_0_92c5e0d33eb1fec30df278eb9c95efcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: праздничная программа ждет посетителей "Макета Москвы" 8 марта

Овчинский: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ 8 марта организует спецпрограмму

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Международный женский день посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ ждут фотовыставка, тематические экскурсии и викторины, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция “Москва в женском прочтении”. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала "Россия" и многое другое", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

Также в субботу с 15:00 до 19:00 в павильоне художники будут писать бесплатные портреты желающих, уточнил он.

Посетители павильона 8 и 9 марта смогут послушать бесплатную экскурсию "Женский вклад в развитие столицы". Также их ждет тематическая викторина и светотехнические представления, проходящие каждые полчаса.

Для посетительниц павильона будут подготовлены цветы.

С момента открытия павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 миллиона человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Овчинский: в Останкинском районе расселили первый дом по реновации
Вчера, 11:20
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала