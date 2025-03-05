"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США
Трамп выступил с первым на втором сроке обращением к конгрессу США
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о работе над миром на Украине, планах по Панамскому каналу и Гренландии, а также пригрозил новыми пошлинами на импортные товары. Ключевые заявления Трампа в обращении к конгрессу — в материале РИА Новости.
О конфликте на Украине
- Пора остановить безумный конфликт на Украине и прекратить убийства.
- Американская сторона получила мощные сигналы от Москвы о готовности к заключению мира.
- Трамп также получил письмо от Владимира Зеленского.
- Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира.
- Для прекращения конфликта необходимо разговаривать с обеими сторонами.
- Страны Европы потратили больше денег на российские нефть и газ, чем направили в качестве помощи Украине.
Торговые пошлины
- Необходимо ввести ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.
- США больше не намерены терпеть неравноправные торговые условия.
- Если другие страны не допускают Штаты на свой рынок, то Вашингтон поступит с ними так же.
- Ответные пошлины вступят в силу 2 апреля.
Экономическая политика
- Трамп пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США.
- Вашингтон планирует снижать госдолг за счет привлечения "блестящих, трудолюбивых людей".
- Штаты готовятся к запуску программы "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за пять миллионов долларов.
- Промышленникам будут грозить пошлины за отказ локализовать производство в США.
- Налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности будут сокращены.
- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол.
- Для борьбы с инфляцией власти намерены снизить стоимость энергии и положить конец "вопиющей" трате денег налогоплательщиков.
- Новая политика направлена на защиту национального производства и американской экономики.
Панамский канал и Гренландия
- Вашингтон уже начал возвращать контроль над Панамским каналом — так, американская компания купила порты канала.
- Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого.
- США поддерживают право Гренландии на самоопределение и готовы принять остров в свой состав, если жители региона захотят этого.
- Гренландия важна не только для национальной, но и международной безопасности.
- США рассматривают остров как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие.
- Несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны.
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"Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали".
О смене пола у детей
- Конгресс должен признать уголовным преступлением операции по смене пола у детей.
- Мнение, будто дети заперты в чужих телах, — это большая ложь.
- Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас создал Господь.
Развитие армии
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"Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Все будет произведено в США".
- Новая система ПРО станет ключевым элементом укрепления национальной безопасности и позволит защитить страну от внешних угроз.
- США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы сохранять военное превосходство.
- В январе американская армия провела свой лучший месяц по набору рекрутов за последние 15 лет.
- В Белом доме создадут новое управление по судостроению с целью ускоренного строительства военных и коммерческих кораблей в стране.
- Для судостроения предложат новые налоговые льготы.
Наркотики и мигранты
- Белый дом направил в конгресс запрос на финансирование крупнейшей в истории депортационной операции.
- Трамп ожидает, что конгресс незамедлительно выделит на это финансы.
- Борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач действующей администрации.
- Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня.
- Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в Штаты.
Собственные успехи
- Глава Белого дома считает начало своего срока крайне успешным.
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"За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало".
Другие заявления Трампа
- США будут лидером в освоении космоса и в будущем установят американский флаг на Марсе.
- Штаты работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске.
- США поймали террориста, виновного в гибели американских военных при выводе армии из Афганистана.
- Президент обвинил демократов в нежелании поддерживать его инициативы.
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"Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне — и они все равно не станут аплодировать".
Выступление Трампа с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала. Спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.