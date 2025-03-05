https://ria.ru/20250305/obraschenie_trampa-2003109734.html

"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США

"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США - РИА Новости, 05.03.2025

"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США

Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о работе над... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:48:00+03:00

2025-03-05T06:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о работе над миром на Украине, планах по Панамскому каналу и Гренландии, а также пригрозил новыми пошлинами на импортные товары. Ключевые заявления Трампа в обращении к конгрессу — в материале РИА Новости.О конфликте на УкраинеТорговые пошлины"Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай — вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля".Экономическая политикаПанамский канал и Гренландия"Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали".О смене пола у детейРазвитие армии"Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Все будет произведено в США".Наркотики и мигрантыСобственные успехи"За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало".Другие заявления Трампа"Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне — и они все равно не станут аплодировать".Выступление Трампа с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала. Спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.

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