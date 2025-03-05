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"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США - РИА Новости, 05.03.2025
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06:48 05.03.2025 (обновлено: 13:08 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/obraschenie_trampa-2003109734.html
"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США
"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США - РИА Новости, 05.03.2025
"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США
Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о работе над... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:48:00+03:00
2025-03-05T13:08:00+03:00
в мире
сша
китай
индия
дональд трамп
майк джонсон
конгресс сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о работе над миром на Украине, планах по Панамскому каналу и Гренландии, а также пригрозил новыми пошлинами на импортные товары. Ключевые заявления Трампа в обращении к конгрессу — в материале РИА Новости.О конфликте на УкраинеТорговые пошлины&quot;Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай — вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля&quot;.Экономическая политикаПанамский канал и Гренландия&quot;Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали&quot;.О смене пола у детейРазвитие армии&quot;Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Все будет произведено в США&quot;.Наркотики и мигрантыСобственные успехи&quot;За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало&quot;.Другие заявления Трампа&quot;Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне — и они все равно не станут аплодировать&quot;.Выступление Трампа с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала. Спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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Выступление Трампа перед конгрессом США
Выступление Трампа перед конгрессом США
2025-03-05T06:48
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PT106M10S
Заявление Трампа о письме Зеленского, в котором говорится о готовности к переговорам
Заявление Трампа о письме Зеленского, в котором говорится о готовности к переговорам. Президент США также рассказал, что в документе есть согласие Киева на сделку по редкоземельным металлам.
2025-03-05T06:48
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PT0M45S
Трамп о намерении увеличить тарифы на импортные товары
Трамп рассказал о намерении увеличить тарифы на импортные товары, а также объявил, что Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США, они вступят в силу 2 апреля
2025-03-05T06:48
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PT0M51S
"Америка вернулась": Трамп в самом начале речи заявил о "золотом веке" для США
Трамп в самом начале речи заявил о "золотом веке" для США при его президентстве.
2025-03-05T06:48
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Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ
Выступление Трампа прервал устроивший перепалку демократ
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в мире, сша, китай, индия, дональд трамп, майк джонсон, конгресс сша, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Китай, Индия, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Конгресс США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
"Это только начало": Трамп обратился к конгрессу США

Трамп выступил с первым на втором сроке обращением к конгрессу США

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о работе над миром на Украине, планах по Панамскому каналу и Гренландии, а также пригрозил новыми пошлинами на импортные товары. Ключевые заявления Трампа в обращении к конгрессу — в материале РИА Новости.

О конфликте на Украине

  • Пора остановить безумный конфликт на Украине и прекратить убийства.
  • Американская сторона получила мощные сигналы от Москвы о готовности к заключению мира.
  • Трамп также получил письмо от Владимира Зеленского.
  • Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира.
  • Для прекращения конфликта необходимо разговаривать с обеими сторонами.
  • Страны Европы потратили больше денег на российские нефть и газ, чем направили в качестве помощи Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
08:17

Торговые пошлины

  • Необходимо ввести ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.
«

"Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай — вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля".

Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне
Дональд Трамп
Президент США
  • США больше не намерены терпеть неравноправные торговые условия.
  • Если другие страны не допускают Штаты на свой рынок, то Вашингтон поступит с ними так же.
  • Ответные пошлины вступят в силу 2 апреля.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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06:18

Экономическая политика

  • Трамп пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США.
  • Вашингтон планирует снижать госдолг за счет привлечения "блестящих, трудолюбивых людей".
  • Штаты готовятся к запуску программы "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за пять миллионов долларов.
  • Промышленникам будут грозить пошлины за отказ локализовать производство в США.
  • Налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности будут сокращены.
  • Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол.
  • Для борьбы с инфляцией власти намерены снизить стоимость энергии и положить конец "вопиющей" трате денег налогоплательщиков.
  • Новая политика направлена на защиту национального производства и американской экономики.

Панамский канал и Гренландия

  • Вашингтон уже начал возвращать контроль над Панамским каналом — так, американская компания купила порты канала.
  • Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого.
  • США поддерживают право Гренландии на самоопределение и готовы принять остров в свой состав, если жители региона захотят этого.
  • Гренландия важна не только для национальной, но и международной безопасности.
  • США рассматривают остров как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие.
  • Несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны.
«

"Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали".

Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Когда-то так работало ЦРУ". Украина шокирована новым ударом Трампа
3 марта, 08:00

О смене пола у детей

  • Конгресс должен признать уголовным преступлением операции по смене пола у детей.
  • Мнение, будто дети заперты в чужих телах, — это большая ложь.
  • Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас создал Господь.

Развитие армии

«

"Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Все будет произведено в США".

Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
  • Новая система ПРО станет ключевым элементом укрепления национальной безопасности и позволит защитить страну от внешних угроз.
  • США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы сохранять военное превосходство.
  • В январе американская армия провела свой лучший месяц по набору рекрутов за последние 15 лет.
  • В Белом доме создадут новое управление по судостроению с целью ускоренного строительства военных и коммерческих кораблей в стране.
  • Для судостроения предложат новые налоговые льготы.

Наркотики и мигранты

  • Белый дом направил в конгресс запрос на финансирование крупнейшей в истории депортационной операции.
  • Трамп ожидает, что конгресс незамедлительно выделит на это финансы.
  • Борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком остается одной из ключевых задач действующей администрации.
  • Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня.
  • Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в Штаты.

Собственные успехи

  • Глава Белого дома считает начало своего срока крайне успешным.
«

"За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало".

Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США

Другие заявления Трампа

  • США будут лидером в освоении космоса и в будущем установят американский флаг на Марсе.
  • Штаты работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске.
  • США поймали террориста, виновного в гибели американских военных при выводе армии из Афганистана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп пообещал отменить десятки старых указов
05:41
  • Президент обвинил демократов в нежелании поддерживать его инициативы.
«

"Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне — и они все равно не станут аплодировать".

Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
Выступление Трампа с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала. Спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Отказ от руководства": в Британии сделали неожиданное заявление о Трампе
04:33
 
В миреСШАКитайИндияДональд ТрампМайк ДжонсонКонгресс СШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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