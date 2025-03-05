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В Раде заявили о подделке обращения к Трампу - РИА Новости, 05.03.2025
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23:40 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/obraschenie-2003309666.html
В Раде заявили о подделке обращения к Трампу
В Раде заявили о подделке обращения к Трампу - РИА Новости, 05.03.2025
В Раде заявили о подделке обращения к Трампу
Обращение к президенту США Дональду Трампу от имени Верховной рады депутатам представлено не было, его по указанию из офиса Владимира Зеленского подделал спикер РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:40:00+03:00
2025-03-05T23:40:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
дональд трамп
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обращение к президенту США Дональду Трампу от имени Верховной рады депутатам представлено не было, его по указанию из офиса Владимира Зеленского подделал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, заявил парламентарий Александр Дубинский. Ранее украинские СМИ опубликовали обращение Верховной рады Украины к президенту США, в котором приветствовались его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе. В документе также выражалась вера в то, что Трамп окажет решающее влияние на прекращение боевых действий. Позже депутат Рады Никита Потураев заявил, что Верховная рада не обращалась Трампу и американскому конгрессу с поддержкой мирных инициатив, несмотря на то, что текст обращения опубликован на сайте парламента. "По указанию (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака, спикер Рады Стефанчук подделал обращение Верховной рады к конгрессу, сенату и президенту США… Готовлю обращение к Стефанчуку, чтобы выяснить, на каком основании он разместил фейк на сайте Верховной рады, кто его согласовал и почему этот документ не был представлен Раде", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Он призвал перестать заниматься "фальсификациями и хамством в отношениях с партнерами и союзниками". "Непрофессиональный президент и некомпетентный спикер-фейкомет должны уйти", - добавил Дубинский. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о подделке обращения к Трампу

Депутат Дубинский обвинил спикера Рады Стефанчука в подделке обращения к Трампу

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обращение к президенту США Дональду Трампу от имени Верховной рады депутатам представлено не было, его по указанию из офиса Владимира Зеленского подделал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, заявил парламентарий Александр Дубинский.
Ранее украинские СМИ опубликовали обращение Верховной рады Украины к президенту США, в котором приветствовались его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе. В документе также выражалась вера в то, что Трамп окажет решающее влияние на прекращение боевых действий. Позже депутат Рады Никита Потураев заявил, что Верховная рада не обращалась Трампу и американскому конгрессу с поддержкой мирных инициатив, несмотря на то, что текст обращения опубликован на сайте парламента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"По указанию (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака, спикер Рады Стефанчук подделал обращение Верховной рады к конгрессу, сенату и президенту США… Готовлю обращение к Стефанчуку, чтобы выяснить, на каком основании он разместил фейк на сайте Верховной рады, кто его согласовал и почему этот документ не был представлен Раде", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он призвал перестать заниматься "фальсификациями и хамством в отношениях с партнерами и союзниками". "Непрофессиональный президент и некомпетентный спикер-фейкомет должны уйти", - добавил Дубинский.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
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В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
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