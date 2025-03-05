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Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США

Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США - РИА Новости, 05.03.2025

Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США

Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала... РИА Новости, 05.03.2025

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сша

дональд трамп

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Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.

сша

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Выступление Трампа перед конгрессом США Выступление Трампа перед конгрессом США 2025-03-05T05:15 true PT106M10S

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