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Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США - РИА Новости, 05.03.2025
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:15:00+03:00
2025-03-05T05:15:00+03:00
2025-03-05T05:15:00+03:00
сша
дональд трамп
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Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.
сша
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Выступление Трампа перед конгрессом США
Выступление Трампа перед конгрессом США
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РИА Новости
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сша, дональд трамп, видео
США, Дональд Трамп
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.
2025-03-05T05:15
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PT106M10S
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США
Читать ria.ru в
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.