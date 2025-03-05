Рейтинг@Mail.ru
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/obraschenie-2003093918.html
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США - РИА Новости, 05.03.2025
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:15:00+03:00
2025-03-05T05:15:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003112623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3facf39d070a4bf74607afe4b4fed432.jpg
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Трампа перед конгрессом США
Выступление Трампа перед конгрессом США
2025-03-05T05:15
true
PT106M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003112623_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_689fdae6cd10cfb12084d61fac1d1047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, видео
США, Дональд Трамп
Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.
2025-03-05T05:15
true
PT106M10S

Обращение Трампа к обеим палатам конгресса США

Читать ria.ru в
Дзен
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обращается с речью к обеим палатам конгресса США. Речь стала для него уже пятым за два срока выступлением перед конгрессом.
 
СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала