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Новак рассказал о ситуации на системообразующих предприятиях - РИА Новости, 05.03.2025
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16:41 05.03.2025 (обновлено: 18:12 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/novak-2003243462.html
Новак рассказал о ситуации на системообразующих предприятиях
Новак рассказал о ситуации на системообразующих предприятиях - РИА Новости, 05.03.2025
Новак рассказал о ситуации на системообразующих предприятиях
Ситуация на системообразующих предприятиях России устойчивая, системных проблем не отмечается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече президента... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:41:00+03:00
2025-03-05T18:12:00+03:00
россия
экономика
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация на системообразующих предприятиях России устойчивая, системных проблем не отмечается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.Он напомнил, что в конце прошлого года была возобновлена работа подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках ее работы был актуализирован перечень системообразующих предприятий, и в периметр мониторинга включено более 2000 организаций."На текущий момент уже рассмотрели 9 ключевых отраслей экономики, это промышленность, транспорт, сельское хозяйство, машиностроение и другие. Что хотелось бы отметить, в целом на текущий момент ситуация устойчивая, системных проблем таких не отмечается", - сказал Новак.При этом он отметил, что по отдельным отраслям и организациям (попавшим в зону риска в соответствии с мониторингом, например, по показателям платежеспособности, или по потребности в реструктуризации кредитов), ситуация находится на особом контроле. "В частности, это касается жилищного строительства, угольной отрасли, транспортного машиностроения и автопрома", - добавил вице-премьер.Он рассказал, что в рамках работы подкомиссии уже выработано более 40 мер поддержки отраслей. "В частности, в транспортном машиностроении, например, увеличен лимит на закупку общественного транспорта в рамках программы Минпромторга на 4 миллиарда рублей; увеличен общий лимит лизинговых программ. Дополнительно прорабатываем механизм увеличения региональных закупок. Также принято решение по докапитализации РЖД на сумму 15 миллиардов рублей, чтобы обеспечить в первую очередь дополнительный спрос на закупку локомотивов и подвижного состава", - сообщил Новак.В металлургии, отметил Новак, для поддержки спроса и экспорта сформирован перечень предприятий непрерывного цикла для приоритизации перевозок по железной дороге и в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение правительства.Новак также указал, что в лесопромышленном комплексе в целом ситуация достаточно стабильная, но есть некоторые сложности на ряде предприятий, в первую очередь, расположенных в Северо-Западном федеральном округе. Их планируется поддержать через стимулирование спроса в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Говоря о ситуация в угольной отрасли, Новак сказал, что основные вопросы решаются путем вывоза угольной продукции и оптимизации логистики.Что касается сельского хозяйства, сообщил Новак, в преддверии весенней кампании на льготные кредиты было дополнительно выделено 42,1 миллиарда рублей, в том числе 34,1 миллиарда рублей на краткосрочные кредиты. "Это позволило в том числе начать закупку горюче-смазочных материалов, удобрений, семян - для обеспечения посевных работ. Также прорабатываем меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков; прорабатываем заключение долгосрочных договоров с торговыми сетями с формулой цены, а также механизмы поддержки рыбной отрасли", - продолжил вице-премьер.В ближайшее время, по словам Новака, в планах подкомиссии рассмотрение ситуации в производстве минеральных удобрений, строительстве рыбопромысловых судов, жилищно-коммунальном хозяйстве и в энергетике.
https://ria.ru/20250211/novak-1998603985.html
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россия, экономика, александр новак, владимир путин
Россия, Экономика, Александр Новак, Владимир Путин
Новак рассказал о ситуации на системообразующих предприятиях

Новак назвал ситуацию на системообразующих предприятиях в России устойчивой

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация на системообразующих предприятиях России устойчивая, системных проблем не отмечается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он напомнил, что в конце прошлого года была возобновлена работа подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках ее работы был актуализирован перечень системообразующих предприятий, и в периметр мониторинга включено более 2000 организаций.
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"На текущий момент уже рассмотрели 9 ключевых отраслей экономики, это промышленность, транспорт, сельское хозяйство, машиностроение и другие. Что хотелось бы отметить, в целом на текущий момент ситуация устойчивая, системных проблем таких не отмечается", - сказал Новак.
При этом он отметил, что по отдельным отраслям и организациям (попавшим в зону риска в соответствии с мониторингом, например, по показателям платежеспособности, или по потребности в реструктуризации кредитов), ситуация находится на особом контроле. "В частности, это касается жилищного строительства, угольной отрасли, транспортного машиностроения и автопрома", - добавил вице-премьер.
Он рассказал, что в рамках работы подкомиссии уже выработано более 40 мер поддержки отраслей. "В частности, в транспортном машиностроении, например, увеличен лимит на закупку общественного транспорта в рамках программы Минпромторга на 4 миллиарда рублей; увеличен общий лимит лизинговых программ. Дополнительно прорабатываем механизм увеличения региональных закупок. Также принято решение по докапитализации РЖД на сумму 15 миллиардов рублей, чтобы обеспечить в первую очередь дополнительный спрос на закупку локомотивов и подвижного состава", - сообщил Новак.
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В металлургии, отметил Новак, для поддержки спроса и экспорта сформирован перечень предприятий непрерывного цикла для приоритизации перевозок по железной дороге и в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение правительства.
Новак также указал, что в лесопромышленном комплексе в целом ситуация достаточно стабильная, но есть некоторые сложности на ряде предприятий, в первую очередь, расположенных в Северо-Западном федеральном округе. Их планируется поддержать через стимулирование спроса в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Говоря о ситуация в угольной отрасли, Новак сказал, что основные вопросы решаются путем вывоза угольной продукции и оптимизации логистики.
Что касается сельского хозяйства, сообщил Новак, в преддверии весенней кампании на льготные кредиты было дополнительно выделено 42,1 миллиарда рублей, в том числе 34,1 миллиарда рублей на краткосрочные кредиты. "Это позволило в том числе начать закупку горюче-смазочных материалов, удобрений, семян - для обеспечения посевных работ. Также прорабатываем меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков; прорабатываем заключение долгосрочных договоров с торговыми сетями с формулой цены, а также механизмы поддержки рыбной отрасли", - продолжил вице-премьер.
В ближайшее время, по словам Новака, в планах подкомиссии рассмотрение ситуации в производстве минеральных удобрений, строительстве рыбопромысловых судов, жилищно-коммунальном хозяйстве и в энергетике.
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