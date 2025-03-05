В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости
В Новой Москве с 2012 года ввели 27 млн квадратных метров недвижимости
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Новой Москве с 2012 года ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов к столице темпы строительства жилья здесь планомерно увеличивались. Если в 2013 году в округах построили жилую недвижимость общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров, то в 2024 году – уже 2,7 миллиона, в том числе 2,1 миллиона "квадратов" приходится на многоэтажные жилые комплексы, 620 тысяч – на индивидуальное жилищное строительство и 54 тысячи – на малоэтажное жилье", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.
Как отметил заммэра, инфраструктура в Новой Москве также развивалась. С 2012 года здесь возвели примерно 200 социальных объектов, включая свыше 160 образовательных объектов, и более 400 километров автодорог.
В результате положительных изменений численность населения в Новой Москве выросла с 2012 года в три с половиной раза. Число жителей в среднем увеличивается на 55 тысяч человек ежегодно, указывается в сообщении.
В нем также отмечается, что в Новой Москве реализуется принцип сбалансированной застройки, который предполагает возведение социальных и транспортных объектов наряду с жильем. Кроме того, в ТиНАО строят и малоэтажные дома.