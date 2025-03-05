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В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 05.03.2025
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14:36 05.03.2025 (обновлено: 14:46 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/nedvizhimost-2003197957.html
В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости
В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 05.03.2025
В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости
В Новой Москве с 2012 года ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:36:00+03:00
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жилье
новая москва
тинао
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Новой Москве с 2012 года ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов к столице темпы строительства жилья здесь планомерно увеличивались. Если в 2013 году в округах построили жилую недвижимость общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров, то в 2024 году – уже 2,7 миллиона, в том числе 2,1 миллиона "квадратов" приходится на многоэтажные жилые комплексы, 620 тысяч – на индивидуальное жилищное строительство и 54 тысячи – на малоэтажное жилье", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил заммэра, инфраструктура в Новой Москве также развивалась. С 2012 года здесь возвели примерно 200 социальных объектов, включая свыше 160 образовательных объектов, и более 400 километров автодорог.В результате положительных изменений численность населения в Новой Москве выросла с 2012 года в три с половиной раза. Число жителей в среднем увеличивается на 55 тысяч человек ежегодно, указывается в сообщении.В нем также отмечается, что в Новой Москве реализуется принцип сбалансированной застройки, который предполагает возведение социальных и транспортных объектов наряду с жильем. Кроме того, в ТиНАО строят и малоэтажные дома.
https://ria.ru/20250305/efimov-2003084847.html
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жилье, новая москва, тинао, москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Жилье, Новая Москва, ТиНАО, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости

В Новой Москве с 2012 года ввели 27 млн квадратных метров недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Новой Москве с 2012 года ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов к столице темпы строительства жилья здесь планомерно увеличивались. Если в 2013 году в округах построили жилую недвижимость общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров, то в 2024 году – уже 2,7 миллиона, в том числе 2,1 миллиона "квадратов" приходится на многоэтажные жилые комплексы, 620 тысяч – на индивидуальное жилищное строительство и 54 тысячи – на малоэтажное жилье", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Как отметил заммэра, инфраструктура в Новой Москве также развивалась. С 2012 года здесь возвели примерно 200 социальных объектов, включая свыше 160 образовательных объектов, и более 400 километров автодорог.
В результате положительных изменений численность населения в Новой Москве выросла с 2012 года в три с половиной раза. Число жителей в среднем увеличивается на 55 тысяч человек ежегодно, указывается в сообщении.
В нем также отмечается, что в Новой Москве реализуется принцип сбалансированной застройки, который предполагает возведение социальных и транспортных объектов наряду с жильем. Кроме того, в ТиНАО строят и малоэтажные дома.
 
ЖильеНовая МоскваТиНАОМоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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