https://ria.ru/20250305/nedvizhimost-2003197957.html

В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости

В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 05.03.2025

В Новой Москве ввели 27 млн "квадратов" недвижимости

В Новой Москве с 2012 года ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:36:00+03:00

2025-03-05T14:36:00+03:00

2025-03-05T14:46:00+03:00

жилье

новая москва

тинао

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Новой Москве с 2012 года ввели в эксплуатацию более 27 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов к столице темпы строительства жилья здесь планомерно увеличивались. Если в 2013 году в округах построили жилую недвижимость общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров, то в 2024 году – уже 2,7 миллиона, в том числе 2,1 миллиона "квадратов" приходится на многоэтажные жилые комплексы, 620 тысяч – на индивидуальное жилищное строительство и 54 тысячи – на малоэтажное жилье", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил заммэра, инфраструктура в Новой Москве также развивалась. С 2012 года здесь возвели примерно 200 социальных объектов, включая свыше 160 образовательных объектов, и более 400 километров автодорог.В результате положительных изменений численность населения в Новой Москве выросла с 2012 года в три с половиной раза. Число жителей в среднем увеличивается на 55 тысяч человек ежегодно, указывается в сообщении.В нем также отмечается, что в Новой Москве реализуется принцип сбалансированной застройки, который предполагает возведение социальных и транспортных объектов наряду с жильем. Кроме того, в ТиНАО строят и малоэтажные дома.

https://ria.ru/20250305/efimov-2003084847.html

новая москва

тинао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, новая москва, тинао, москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)