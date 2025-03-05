https://ria.ru/20250305/nagrada-2003270591.html

Бабушкина наградила свердловских специалистов по молочному животноводству

Бабушкина наградила свердловских специалистов по молочному животноводству - РИА Новости, 05.03.2025

Бабушкина наградила свердловских специалистов по молочному животноводству

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина наградила лучших работников и специалистов по молочному животноводству Среднего... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:28:00+03:00

2025-03-05T18:28:00+03:00

2025-03-05T18:28:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

евгений куйвашев

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина наградила лучших работников и специалистов по молочному животноводству Среднего Урала, сообщает пресс-служба регионального парламента. Глава Заксобрания назвала отрасль важнейшей в сельском хозяйстве и основой продовольственной безопасности региона. "С 2021 года наш регион устойчиво занимает ведущие позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации по производству молока. Если в 2020 году надой молока на одну корову составлял около 7 тысяч килограммов, то в 2024-м этот показатель превысил 9 тысяч килограммов. Благодарю вас за ваш труд, за желание добиваться таких замечательных успехов! Присутствующим здесь женщинам в преддверии праздника 8 Марта желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого наилучшего!", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. С приветственным словом выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. "Вашим исключительным трудолюбием и ответственностью, умелыми руками, любовью к своей нелегкой профессии растет добрая слава Свердловской области. Укрепляется продовольственный рынок региона, крепнут традиции профессионального мастерства, повышается качество жизни уральцев", – сказал Куйвашев, его слова приводятся на сайте главы региона. На церемонии Бабушкина вручила отличившимся сотрудникам отрасли благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области. Кульминацией мероприятия стало вручение оператору машинного доения Галине Деткиной из Ирбитского муниципального образования ключей от автомобиля. В облпарламенте напомнили о законах, поддерживающих аграриев в Свердловской области. Так, в регионе действует закон о продовольственной безопасности. Согласно нему, объем господдержки для сельского хозяйства в следующем году должен быть не ниже уровня текущего года. Это дает возможность предприятиям АПК планировать свою деятельность на годы вперед, отмечают в региональном парламенте. В Заксобрании рассказали о налоговых льготах для сельхозпроизводителей. Например, с 2019 года для всех категорий плательщиков единого сельскохозяйственного налога установлена налоговая ставка в 5%. Депутаты Законодательного Собрания продлили действие этой налоговой льготы до 2027 года. В конце 2024 года парламентарии приняли закон, предполагающий обнуление единого сельскохозяйственного налога на период с 2025 по 2027 годы для овощеводов. Он распространяется на производителей продукции, входящей в подкласс "овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды". При этом выращивание корнеплодов должно составлять не менее 50% от всего сельхозпроизводства.

https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819246.html

https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819102.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина , евгений куйвашев