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МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО - РИА Новости, 05.03.2025
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15:08 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mts_bank-2003216953.html
МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО
МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО - РИА Новости, 05.03.2025
МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО
Операционные доходы ПАО "МТС-Банк" до создания резервов увеличились в 2024 году на 13,7% и достигли 73,3 миллиарда рублей, следует из годовой отчетности банка... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:08:00+03:00
2025-03-05T15:08:00+03:00
россия
мтс-банк
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Операционные доходы ПАО "МТС-Банк" до создания резервов увеличились в 2024 году на 13,7% и достигли 73,3 миллиарда рублей, следует из годовой отчетности банка по МСФО.Банк также сообщил о других основных финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2024 года. Так, скорректированная чистая прибыль за 2024 год выросла на 26,6% до 15,8 миллиарда рублей при скорректированной рентабельности капитала (ROE) 19,2%. Чистые процентные доходы до создания резервов выросли на 15,8% до 41,6 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка увеличились на 11,1% до 31,7 миллиарда рублей.Розничный кредитный портфель МТС Банка после вычета резервов вырос на 12,1% с начала 2024 года и составил 336,5 миллиарда рублей."В 2024 году МТС Банк продемонстрировал устойчивые финансовые результаты в условиях жесткой денежно-кредитной политики, проводимой регулятором для сдерживания инфляции и обеспечения финансовой стабильности. Капитал банка увеличился на 47,4% до 112,4 миллиарда рублей, а розничный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 12,1% – до 336,5 миллиарда рублей", - приводится в сообщении комментарий председателя правления банка Эдуарда Иссопова.Он отметил, что при росте стоимости фондирования и ужесточении макропруденциального регулирования МТС Банк смог нарастить чистый процентный доход и чистый комиссионный доход. В результате скорректированная чистая прибыль банка составила 15,8 миллиарда рублей при рентабельности капитала на уровне 19,2%.Во второй половине 2024 года МТС Банк приступил к реализации обновленной трехлетней стратегии, удерживая стоимость риска на приемлемом уровне и расширяя линейку безрисковых комиссионных услуг. Банк продолжает развивать востребованные транзакционные сервисы, масштабирует BNPL-сервис."С учетом устойчивости финансовых показателей, а также способности генерировать прибыль и капитал, текущая оценка банка рынком видится нам явно заниженной. При этом мы видим большой потенциал роста стоимости акций банка", - резюмировал Иссопов.
https://ria.ru/20240524/mts_bank-1948151397.html
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россия, мтс-банк, экономика
Россия, МТС-Банк, Экономика
МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО

Операционные доходы МТС Банка выросли на 14% до 73 млрд рублей в 2024 году

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРабота офиса МТС-Банка
Работа офиса МТС-Банка - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Операционные доходы ПАО "МТС-Банк" до создания резервов увеличились в 2024 году на 13,7% и достигли 73,3 миллиарда рублей, следует из годовой отчетности банка по МСФО.
Банк также сообщил о других основных финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2024 года. Так, скорректированная чистая прибыль за 2024 год выросла на 26,6% до 15,8 миллиарда рублей при скорректированной рентабельности капитала (ROE) 19,2%. Чистые процентные доходы до создания резервов выросли на 15,8% до 41,6 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка увеличились на 11,1% до 31,7 миллиарда рублей.
МТС Банк стал победителем премии FINAWARD 2024 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
МТС Банк стал победителем премии FINAWARD 2024
24 мая 2024, 15:56
Розничный кредитный портфель МТС Банка после вычета резервов вырос на 12,1% с начала 2024 года и составил 336,5 миллиарда рублей.
"В 2024 году МТС Банк продемонстрировал устойчивые финансовые результаты в условиях жесткой денежно-кредитной политики, проводимой регулятором для сдерживания инфляции и обеспечения финансовой стабильности. Капитал банка увеличился на 47,4% до 112,4 миллиарда рублей, а розничный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 12,1% – до 336,5 миллиарда рублей", - приводится в сообщении комментарий председателя правления банка Эдуарда Иссопова.
Он отметил, что при росте стоимости фондирования и ужесточении макропруденциального регулирования МТС Банк смог нарастить чистый процентный доход и чистый комиссионный доход. В результате скорректированная чистая прибыль банка составила 15,8 миллиарда рублей при рентабельности капитала на уровне 19,2%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Банки в России пока не торопятся массово менять условия по рыночной ипотеке
Вчера, 07:38
Во второй половине 2024 года МТС Банк приступил к реализации обновленной трехлетней стратегии, удерживая стоимость риска на приемлемом уровне и расширяя линейку безрисковых комиссионных услуг. Банк продолжает развивать востребованные транзакционные сервисы, масштабирует BNPL-сервис.
"С учетом устойчивости финансовых показателей, а также способности генерировать прибыль и капитал, текущая оценка банка рынком видится нам явно заниженной. При этом мы видим большой потенциал роста стоимости акций банка", - резюмировал Иссопов.
 
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