https://ria.ru/20250305/mts_bank-2003216953.html

МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО

МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО - РИА Новости, 05.03.2025

МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО

Операционные доходы ПАО "МТС-Банк" до создания резервов увеличились в 2024 году на 13,7% и достигли 73,3 миллиарда рублей, следует из годовой отчетности банка... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:08:00+03:00

2025-03-05T15:08:00+03:00

2025-03-05T15:08:00+03:00

россия

мтс-банк

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003217454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f310d41454319dec3db91cbf000c8f.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Операционные доходы ПАО "МТС-Банк" до создания резервов увеличились в 2024 году на 13,7% и достигли 73,3 миллиарда рублей, следует из годовой отчетности банка по МСФО.Банк также сообщил о других основных финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2024 года. Так, скорректированная чистая прибыль за 2024 год выросла на 26,6% до 15,8 миллиарда рублей при скорректированной рентабельности капитала (ROE) 19,2%. Чистые процентные доходы до создания резервов выросли на 15,8% до 41,6 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка увеличились на 11,1% до 31,7 миллиарда рублей.Розничный кредитный портфель МТС Банка после вычета резервов вырос на 12,1% с начала 2024 года и составил 336,5 миллиарда рублей."В 2024 году МТС Банк продемонстрировал устойчивые финансовые результаты в условиях жесткой денежно-кредитной политики, проводимой регулятором для сдерживания инфляции и обеспечения финансовой стабильности. Капитал банка увеличился на 47,4% до 112,4 миллиарда рублей, а розничный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 12,1% – до 336,5 миллиарда рублей", - приводится в сообщении комментарий председателя правления банка Эдуарда Иссопова.Он отметил, что при росте стоимости фондирования и ужесточении макропруденциального регулирования МТС Банк смог нарастить чистый процентный доход и чистый комиссионный доход. В результате скорректированная чистая прибыль банка составила 15,8 миллиарда рублей при рентабельности капитала на уровне 19,2%.Во второй половине 2024 года МТС Банк приступил к реализации обновленной трехлетней стратегии, удерживая стоимость риска на приемлемом уровне и расширяя линейку безрисковых комиссионных услуг. Банк продолжает развивать востребованные транзакционные сервисы, масштабирует BNPL-сервис."С учетом устойчивости финансовых показателей, а также способности генерировать прибыль и капитал, текущая оценка банка рынком видится нам явно заниженной. При этом мы видим большой потенциал роста стоимости акций банка", - резюмировал Иссопов.

https://ria.ru/20240524/mts_bank-1948151397.html

https://ria.ru/20250305/ipoteka-2003114010.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мтс-банк, экономика