https://ria.ru/20250305/moskva-2003178645.html

В Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений

В Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений - РИА Новости, 05.03.2025

В Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:51:00+03:00

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы комплексные мероприятия по благоустройству территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе 51 – в рамках программы модернизации "Моя школа". Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами. Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были все условия для всестороннего развития и отдыха", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в рамках проектов отремонтируют и добавят, где это потребуется, детские и спортивные площадки - с травмобезопасным покрытием, игровым и спортивным оборудованием. "Особое внимание уделяем вопросам безопасности- установим системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организуем места для отдыха на свежем воздухе, обновим существующие пешеходные дорожки и проложим новые, поставим уличную мебель, проведем дополнительное озеленение", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы будут завершены до 1 сентября.

https://ria.ru/20250304/biryukov-2002962598.html

https://ria.ru/20241022/moskva-1979266795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве