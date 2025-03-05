https://ria.ru/20250305/moskva-2003178645.html
В Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений
В Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений - РИА Новости, 05.03.2025
В Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:51:00+03:00
2025-03-05T12:51:00+03:00
2025-03-05T12:51:00+03:00
городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы комплексные мероприятия по благоустройству территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе 51 – в рамках программы модернизации "Моя школа". Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами. Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были все условия для всестороннего развития и отдыха", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в рамках проектов отремонтируют и добавят, где это потребуется, детские и спортивные площадки - с травмобезопасным покрытием, игровым и спортивным оборудованием. "Особое внимание уделяем вопросам безопасности- установим системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организуем места для отдыха на свежем воздухе, обновим существующие пешеходные дорожки и проложим новые, поставим уличную мебель, проведем дополнительное озеленение", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы будут завершены до 1 сентября.
https://ria.ru/20250304/biryukov-2002962598.html
https://ria.ru/20241022/moskva-1979266795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений
Заммэра Бирюков: в Москве благоустроят более 60 образовательных учреждений
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы комплексные мероприятия по благоустройству территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе 51 – в рамках программы модернизации "Моя школа". Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами. Дети проводят много времени на территориях школ и детских садов, поэтому важно, чтобы рядом со зданиями были все условия для всестороннего развития и отдыха", - рассказал Бирюков
.
Заммэра пояснил, что в рамках проектов отремонтируют и добавят, где это потребуется, детские и спортивные площадки - с травмобезопасным покрытием, игровым и спортивным оборудованием.
"Особое внимание уделяем вопросам безопасности- установим системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организуем места для отдыха на свежем воздухе, обновим существующие пешеходные дорожки и проложим новые, поставим уличную мебель, проведем дополнительное озеленение", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы будут завершены до 1 сентября.