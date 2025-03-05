https://ria.ru/20250305/moskva-2003149408.html

Москвички составляют до 34% соискателей на место руководителей в промсфере

Москвички составляют до 34% соискателей на место руководителей в промсфере - РИА Новости, 05.03.2025

Москвички составляют до 34% соискателей на место руководителей в промсфере

Среди претендентов на руководящие должности в промышленной сфере представительницы прекрасного пола Москвы составляют от 25 до 34%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:00:00+03:00

2025-03-05T11:00:00+03:00

2025-03-05T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Среди претендентов на руководящие должности в промышленной сфере представительницы прекрасного пола Москвы составляют от 25 до 34%, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob и ДИПП провели совместное исследование на тему распределения промышленных вакансий между соискателями мужского и женского полов, а также разницу в их зарплатных ожиданиях.Исследователи выяснили, что среди претендентов на руководящие должности, москвички составляют от четверти до трети от общего числа соискателей. Для этого были изучены предложения работодателей и ожидания соискателей в промышленном секторе Москвы за февраль 2025 года.Так, на данный момент представительницы прекрасного пола готовы посоревноваться с мужчинами за место начальника отдела по охране труда и пожарной безопасности (34% среди всех соискателей на вакансию), возглавить отдел технического контроля качества продукции (33%), выступить в роли главного технолога предприятия (24%).Зарплатные ожидания женщин разнятся с ожиданиями коллег-мужчин. Например, при среднем размере зарплаты в 230 тысяч рублей в месяц - такие предложения выставляют для главных технологов московские компании (после уплаты налогов, без учета бонусов) - женщины претендуют на зарплату от 200 тысяч, при том, что мужчины хотят получать на этой должности не менее 250 тысяч рублей.Претендентки на должность начальника отдела охраны труда указывают пожелания по заработной плате от 180 тысяч рублей в месяц при зарплатных ожиданиях мужчин – от 160 тысяч рублей. Это соответствует среднему предложению рынка.По оценкам экспертов, большинство женщин на данный момент приходят в легкую и пищевую промышленность, а еще в био- и химлаборатории производственных предприятий. Инженерные позиции, где большинство соискателей представлено женщинами, включают инженера-микробиолога (81% женщин от общего числа претендентов на такую вакансию), биотехнолога (74%) и инженера-химика (67%).По данным вакансиям средние зарплатные предложения составляют от 95 до 110 тысяч рублей в месяц, самая высокая планка - 110 тысяч - у биотехнолога. Здесь женщины также часто претендуют на зарплату на 12, а то и 20 тысяч меньше, чем обещает работодатель, а мужчины запрашивают примерно столько же, сколько готовы платить работодатели.В других инженерных должностях на столичных заводах и фабриках сопоставимое число мужчин и женщин претендуют на позиции инженера по качеству, инженера по охране труда или инженера-эколога. Здесь также при среднем размере предлагаемой оплаты труда в 105-110 тысяч рублей, женщины согласны на более меньшие заработки.Кроме того, 8-9% составляет доля женщин-соискательниц по вакансиям: инженера автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), инженера-программиста станков с ЧПУ и мастера производственного участка. Средние предложения по зарплате в этой сфере достигают 110-150 тысяч рублей в месяц.Среди наиболее популярных у женщин вакансий из рабочих специальностей на столичных предприятиях, являются профессии портного, швеи, кондитера, а также лаборанта химического анализа. Мужчин-соискателей на указанные должности от 8 до 20%.Однако женщины в меньшинстве среди соискателей на позиции монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, контролера отдела технического контроля или шлифовщика/полировщика по дереву. И только единицы москвичек (от 2-6% соискателей на должность) готовы поработать шлифовщиками/полировщиками по металлу, скрутчиками-изолировщиками жил кабеля или операторами станков с ЧПУ. Средний размер предлагаемой на рынке зарплаты по рабочим специальностям варьируется от 75 до 110 тысяч рублей в месяц на руки (после вычета налогов), без учета премий и прочих бонусов.Уточняется, что по большинству позиций в промышленной отрасли столицы - за исключением места руководителя отдела охраны труда, микробиолога, эколога, швеи, а также лаборанта химанализа - зарплатные ожидания мужчин опережают ожидания женщин.

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https://ria.ru/20250303/lift-2002715498.html

https://ria.ru/20250303/liksutov-2002663403.html

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москва, анатолий гарбузов