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"Справедливости мало". Мизулина высказалась о ЕГЭ - РИА Новости, 05.03.2025
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18:58 05.03.2025 (обновлено: 19:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mizulina-2003275824.html
"Справедливости мало". Мизулина высказалась о ЕГЭ
"Справедливости мало". Мизулина высказалась о ЕГЭ - РИА Новости, 05.03.2025
"Справедливости мало". Мизулина высказалась о ЕГЭ
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина считает, что при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) "достаточно мало" справедливости. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:58:00+03:00
2025-03-05T19:00:00+03:00
общество
екатерина мизулина
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина считает, что при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) "достаточно мало" справедливости. "Мне кажется, что справедливости при проведении ЕГЭ достаточно мало. Дети разочаровываются в раннем возрасте, не все могут поступить в итоге в вузы. Это отдельная такая проблема. И я считаю, что эту сферу очень серьезно нужно реформировать, собрав и аккумулировав все проблемные точки, и над ними работать. Самое главное в этом процессе – сохранить возможность поступления ребенку из любого региона в любой вуз страны", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости во время женского "Форума в большом городе" от социальной сети "ВКонтакте". Глава "Лиги безопасного интернета" также подчеркнула, что к ней поступают обращения от учеников и педагогов, связанные с организацией проведения ЕГЭ. "Очень много содержательных моментов и ситуаций, когда детей принуждают сдавать или не сдавать те или иные предметы, которые они хотят сдавать. И очень много моментов и сложностей в проведении апелляций и пересмотре результатов. Нюансов в целом очень много. Посмотрим, как кампания будет проходить в этом году. Некоторые обновления от Рособрнадзора мы увидели на основании обращений прошлого года, то есть есть уже некоторые изменения", - добавила Мизулина.
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общество, екатерина мизулина, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Екатерина Мизулина, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
"Справедливости мало". Мизулина высказалась о ЕГЭ

Мизулина заявила, что при проведении ЕГЭ мало справедливости

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина считает, что при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) "достаточно мало" справедливости.
«
"Мне кажется, что справедливости при проведении ЕГЭ достаточно мало. Дети разочаровываются в раннем возрасте, не все могут поступить в итоге в вузы. Это отдельная такая проблема. И я считаю, что эту сферу очень серьезно нужно реформировать, собрав и аккумулировав все проблемные точки, и над ними работать. Самое главное в этом процессе – сохранить возможность поступления ребенку из любого региона в любой вуз страны", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости во время женского "Форума в большом городе" от социальной сети "ВКонтакте".
Глава "Лиги безопасного интернета" также подчеркнула, что к ней поступают обращения от учеников и педагогов, связанные с организацией проведения ЕГЭ.
"Очень много содержательных моментов и ситуаций, когда детей принуждают сдавать или не сдавать те или иные предметы, которые они хотят сдавать. И очень много моментов и сложностей в проведении апелляций и пересмотре результатов. Нюансов в целом очень много. Посмотрим, как кампания будет проходить в этом году. Некоторые обновления от Рособрнадзора мы увидели на основании обращений прошлого года, то есть есть уже некоторые изменения", - добавила Мизулина.
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ОбществоЕкатерина МизулинаРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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