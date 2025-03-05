"Справедливости мало". Мизулина высказалась о ЕГЭ
Мизулина заявила, что при проведении ЕГЭ мало справедливости
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина считает, что при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) "достаточно мало" справедливости.
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"Мне кажется, что справедливости при проведении ЕГЭ достаточно мало. Дети разочаровываются в раннем возрасте, не все могут поступить в итоге в вузы. Это отдельная такая проблема. И я считаю, что эту сферу очень серьезно нужно реформировать, собрав и аккумулировав все проблемные точки, и над ними работать. Самое главное в этом процессе – сохранить возможность поступления ребенку из любого региона в любой вуз страны", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости во время женского "Форума в большом городе" от социальной сети "ВКонтакте".
Глава "Лиги безопасного интернета" также подчеркнула, что к ней поступают обращения от учеников и педагогов, связанные с организацией проведения ЕГЭ.
"Очень много содержательных моментов и ситуаций, когда детей принуждают сдавать или не сдавать те или иные предметы, которые они хотят сдавать. И очень много моментов и сложностей в проведении апелляций и пересмотре результатов. Нюансов в целом очень много. Посмотрим, как кампания будет проходить в этом году. Некоторые обновления от Рособрнадзора мы увидели на основании обращений прошлого года, то есть есть уже некоторые изменения", - добавила Мизулина.