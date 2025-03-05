https://ria.ru/20250305/mirotvortsy-2003269061.html
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину - РИА Новости, 05.03.2025
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину
Бельгия рассмотрит направление своих миротворцев на Украину при условии установления прочного и приемлемого для ЕС и Украины мира, а также достижения... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:21:00+03:00
2025-03-05T18:21:00+03:00
2025-03-05T18:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Бельгия рассмотрит направление своих миротворцев на Украину при условии установления прочного и приемлемого для ЕС и Украины мира, а также достижения соответствующих международных договоренностей, заявил глава бельгийского МИД Максим Прево в интервью бельгийскому телеканалу RTL. "На этой базе и на основании четкого международного мандата Бельгия может принять участие в миссии по поддержанию мира", - сказал министр. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной саммит Евросоюза, на котором обсудят роль стран ЕС в урегулировании на Украине, а также возможные "гарантии безопасности" Киеву. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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в мире, украина, бельгия, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Россия, Евросоюз
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину
Глава МИД Прево: Бельгия рассмотрит вопрос отправки миротворцев на Украину