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В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mirotvortsy-2003269061.html
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину - РИА Новости, 05.03.2025
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину
Бельгия рассмотрит направление своих миротворцев на Украину при условии установления прочного и приемлемого для ЕС и Украины мира, а также достижения... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:21:00+03:00
2025-03-05T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Бельгия рассмотрит направление своих миротворцев на Украину при условии установления прочного и приемлемого для ЕС и Украины мира, а также достижения соответствующих международных договоренностей, заявил глава бельгийского МИД Максим Прево в интервью бельгийскому телеканалу RTL. "На этой базе и на основании четкого международного мандата Бельгия может принять участие в миссии по поддержанию мира", - сказал министр. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной саммит Евросоюза, на котором обсудят роль стран ЕС в урегулировании на Украине, а также возможные "гарантии безопасности" Киеву. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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в мире, украина, бельгия, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Россия, Евросоюз
В Бельгии рассмотрят вопрос об отправке миротворцев на Украину

Глава МИД Прево: Бельгия рассмотрит вопрос отправки миротворцев на Украину

© Fotolia / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Fotolia / Jackin
Флаг Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Бельгия рассмотрит направление своих миротворцев на Украину при условии установления прочного и приемлемого для ЕС и Украины мира, а также достижения соответствующих международных договоренностей, заявил глава бельгийского МИД Максим Прево в интервью бельгийскому телеканалу RTL.
"На этой базе и на основании четкого международного мандата Бельгия может принять участие в миссии по поддержанию мира", - сказал министр.
В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной саммит Евросоюза, на котором обсудят роль стран ЕС в урегулировании на Украине, а также возможные "гарантии безопасности" Киеву.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияРоссияЕвросоюз
 
 
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