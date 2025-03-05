Французский политикум накрыло весеннее обострение, считает Миронов
Миронов: французский политикум накрыло весеннее обострение
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Весеннее обострение накрыло французский политикум из-за неопределенности по российским активам, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Весеннее обострение, похоже, накрыло французский политикум. Никак не определятся с судьбой российских активов, которые они то ли могут использовать, то ли не могут (в зависимости от настроения в конкретный момент). Так, FT сообщает, что Франция предложила использовать наши фактически украденные деньги в качестве гарантии соблюдения Россией мирного соглашения", - сказал Миронов.
Он отметил, что никакого мирного соглашения пока "нет и в помине", а также неясно, предвидится ли оно в ближайшее время, но некоторые уже сконструировали в своей голове какие-то механизмы его соблюдения.
"Прониклись идиотизмом ситуации? …Если мне не изменяет память, когда человек видит то, чего в реальности нет, это называется галлюцинация… Однако ситуация, судя по всему, гораздо более запущена. Следим за руками: во Франции разинули пасть на наши деньги, а буквально несколько дней назад Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) заявлял, что конфискация русских активов невозможна, потому что это будет нарушением международного права", - добавил лидер эсеров.
Миронов призвал устроить лагерь для нацистов во главе с Зеленским
17 февраля, 18:07
Он подчеркнул, что использование доходов от западных, в частности, французских политиков, "для подачек кровавому шуту", Владимиру Зеленскому, для них нормально и никаких нарушений нет.
По его словам, в МИД Франции также отметили, что арест и конфискация замороженных российских активов "вызывает вопросы юридического и экономического характера. Это стало бы сигналом для других инвесторов".
"Здраво, нет вопросов. Но как это бьётся с предложениями манипулировать Россией с помощью тех же самых активов? Ребята, вы уж договоритесь там между собой. А то весь этот цирк какую-то коллективную шизофрению напоминает…", - сказал Миронов.
Миронов предложил условие возвращения западных авиакомпаний в Россию
22 февраля, 06:47
Он заключил, что "любители чужих денег" напрочь игнорируют факт того, что за время СВО стало совершенно очевидно, что эффективность шантажа, угроз и манипуляций в отношениях с Россией стремится к нулю.
В конце февраля Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.