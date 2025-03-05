https://ria.ru/20250305/mironov-2003114858.html

Французский политикум накрыло весеннее обострение, считает Миронов

Французский политикум накрыло весеннее обострение, считает Миронов - РИА Новости, 05.03.2025

Французский политикум накрыло весеннее обострение, считает Миронов

Весеннее обострение накрыло французский политикум из-за неопределенности по российским активам, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:47:00+03:00

2025-03-05T07:47:00+03:00

2025-03-05T07:47:00+03:00

россия

франция

украина

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владимир зеленский

эммануэль макрон

евросоюз

g7

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Весеннее обострение накрыло французский политикум из-за неопределенности по российским активам, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Франция предложила использовать замороженные активы РФ для обеспечения гарантий безопасности для Украины. "Весеннее обострение, похоже, накрыло французский политикум. Никак не определятся с судьбой российских активов, которые они то ли могут использовать, то ли не могут (в зависимости от настроения в конкретный момент). Так, FT сообщает, что Франция предложила использовать наши фактически украденные деньги в качестве гарантии соблюдения Россией мирного соглашения", - сказал Миронов. Он отметил, что никакого мирного соглашения пока "нет и в помине", а также неясно, предвидится ли оно в ближайшее время, но некоторые уже сконструировали в своей голове какие-то механизмы его соблюдения. "Прониклись идиотизмом ситуации? …Если мне не изменяет память, когда человек видит то, чего в реальности нет, это называется галлюцинация… Однако ситуация, судя по всему, гораздо более запущена. Следим за руками: во Франции разинули пасть на наши деньги, а буквально несколько дней назад Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) заявлял, что конфискация русских активов невозможна, потому что это будет нарушением международного права", - добавил лидер эсеров. Он подчеркнул, что использование доходов от западных, в частности, французских политиков, "для подачек кровавому шуту", Владимиру Зеленскому, для них нормально и никаких нарушений нет. По его словам, в МИД Франции также отметили, что арест и конфискация замороженных российских активов "вызывает вопросы юридического и экономического характера. Это стало бы сигналом для других инвесторов". "Здраво, нет вопросов. Но как это бьётся с предложениями манипулировать Россией с помощью тех же самых активов? Ребята, вы уж договоритесь там между собой. А то весь этот цирк какую-то коллективную шизофрению напоминает…", - сказал Миронов. Он заключил, что "любители чужих денег" напрочь игнорируют факт того, что за время СВО стало совершенно очевидно, что эффективность шантажа, угроз и манипуляций в отношениях с Россией стремится к нулю. В конце февраля Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250303/evropa-2002635347.html

https://ria.ru/20250217/mironov-1999894944.html

https://ria.ru/20250222/aviakompanii-2000948677.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002903843.html

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россия, франция, украина, сергей миронов, владимир зеленский, эммануэль макрон, евросоюз, g7, euroclear