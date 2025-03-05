https://ria.ru/20250305/minoborony-2003239956.html

Экс-сотрудников Минобороны будут судить за крупную взятку

Экс-сотрудников Минобороны будут судить за крупную взятку - РИА Новости, 05.03.2025

Экс-сотрудников Минобороны будут судить за крупную взятку

Дело экс-сотрудников Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взятки на 16 миллионов рублей, рассмотрит военный суд в Москве,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:20:00+03:00

2025-03-05T16:20:00+03:00

2025-03-05T16:20:00+03:00

происшествия

россия

москва

дмитрий фомин

александр сухарев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Дело экс-сотрудников Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взятки на 16 миллионов рублей, рассмотрит военный суд в Москве, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. В сентябре ведомство сообщало, что экс-сотрудники Минобороны полковники запаса Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а заместитель генерального директора АО "Оборонтест" Александр Сухарев - в ее даче. "Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину сотрудников управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Андрея Чекмазова и его заместителя Дмитрия Фомина в получении ими взятки в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в 2016–2022 годах между Минобороны России и АО "Оборонтест" заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 миллиардов рублей, Чекмазов и Фомин должны были контролировать их исполнение. В 2023-2024 годах фигуранты получили от Сухарева взятку на сумму свыше 16 миллионов рублей за приемку работ, а также общее покровительство. Чекмазов арестован, Фомин помещен под домашний арест. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002770917.html

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россия

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, дмитрий фомин, александр сухарев, следственный комитет россии (ск рф)