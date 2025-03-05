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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:07:00+03:00
2025-03-05T12:07:00+03:00
2025-03-05T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Севера"