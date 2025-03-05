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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.03.2025
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05:08 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102379.html
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.03.2025
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье
Расчеты РСЗО "Град" Тульского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ при освобождении приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:08:00+03:00
2025-03-05T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 5 мар – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" Тульского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ при освобождении приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны России. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований при освобождении населенных пунктов, расчищая путь штурмовым группам ВДВ. Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой и на открытой местностях, так и в опорных пунктах. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в разрушенных домах и хозяйственных постройках, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. После выполнения боевой задачи, расчеты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html
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курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье

Минобороны: расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 5 мар – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" Тульского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ при освобождении приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны России.
Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований при освобождении населенных пунктов, расчищая путь штурмовым группам ВДВ. Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой и на открытой местностях, так и в опорных пунктах.
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"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в разрушенных домах и хозяйственных постройках, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в ведомстве.
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.
Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. После выполнения боевой задачи, расчеты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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