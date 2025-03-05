https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102379.html

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.03.2025

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье

Расчеты РСЗО "Град" Тульского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ при освобождении приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:08:00+03:00

2025-03-05T05:08:00+03:00

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специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 5 мар – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" Тульского соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ при освобождении приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны России. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований при освобождении населенных пунктов, расчищая путь штурмовым группам ВДВ. Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой и на открытой местностях, так и в опорных пунктах. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в разрушенных домах и хозяйственных постройках, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. После выполнения боевой задачи, расчеты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html

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курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)