https://ria.ru/20250305/migratsiya-2003106045.html
В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции
В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 05.03.2025
В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции
В Мариуполе силовики задержали нелегального мигранта, подделывавшего документы для других нарушителей, сообщило Управление ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:03:00+03:00
2025-03-05T06:03:00+03:00
2025-03-05T14:59:00+03:00
донецкая народная республика
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мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. В Мариуполе силовики задержали нелегального мигранта, подделывавшего документы для других нарушителей, сообщило Управление ФСБ России по ДНР."В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлен иностранный гражданин, причастный к организации канала незаконной миграции на территорию республики. Установлено, что мужчина, нарушая миграционное законодательство, прибыл на территорию ДНР в целях изготовления поддельных документов для пребывания иных иностранных граждан в республике", — говорится в сообщении.Как отметило ведомство, преступника привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП России. Затем правоохранительные органы выдворили мигранта из России.Различные фракции в Госдуме планируют в течение весенней сессии направить новые предложения по борьбе с незаконной миграцией. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов намерен отменить патентную систему и депортировать "мигрантские кланы". Фракция "Новые люди" также сосредоточит свою работу во время весенней сессии на ужесточении миграционной политики. В пресс-службе партии рассказали, что готовится закон о мигрантском ID, также выдвинута инициатива о повышении минимальной стоимости патента для мигрантов.
https://ria.ru/20241216/migratsiya-1989397532.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции
ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Мариуполе