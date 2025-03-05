https://ria.ru/20250305/migratsiya-2003106045.html

В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции

В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 05.03.2025

В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции

В Мариуполе силовики задержали нелегального мигранта, подделывавшего документы для других нарушителей, сообщило Управление ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:03:00+03:00

2025-03-05T06:03:00+03:00

2025-03-05T14:59:00+03:00

донецкая народная республика

россия

мариуполь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. В Мариуполе силовики задержали нелегального мигранта, подделывавшего документы для других нарушителей, сообщило Управление ФСБ России по ДНР."В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлен иностранный гражданин, причастный к организации канала незаконной миграции на территорию республики. Установлено, что мужчина, нарушая миграционное законодательство, прибыл на территорию ДНР в целях изготовления поддельных документов для пребывания иных иностранных граждан в республике", — говорится в сообщении.Как отметило ведомство, преступника привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП России. Затем правоохранительные органы выдворили мигранта из России.Различные фракции в Госдуме планируют в течение весенней сессии направить новые предложения по борьбе с незаконной миграцией. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов намерен отменить патентную систему и депортировать "мигрантские кланы". Фракция "Новые люди" также сосредоточит свою работу во время весенней сессии на ужесточении миграционной политики. В пресс-службе партии рассказали, что готовится закон о мигрантском ID, также выдвинута инициатива о повышении минимальной стоимости патента для мигрантов.

https://ria.ru/20241216/migratsiya-1989397532.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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донецкая народная республика, россия, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)