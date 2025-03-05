https://ria.ru/20250305/makhachkala-2003261310.html

В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем

В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем - РИА Новости, 05.03.2025

В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем

Верховый суд Дагестана назначил по 1 году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:59:00+03:00

2025-03-05T17:59:00+03:00

2025-03-05T18:04:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Верховый суд Дагестана назначил по 1 году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. Третьего июня 2023 года девушки 1995 и 1986 года рождения подошли к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале и стали варить над пламенем кофе в двух турках. "Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел дело в отношении двух жительниц Махачкалы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичное оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц)… Верховный суд республики с учетом данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также их поведения и отношения к содеянному… приговорил каждую к 1 году лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Отмечается, что девушки осознали свою вину и в качестве реабилитации за свое поведение возложили цветы перед монументом Воину-освободителю, встречались с ветеранами, посещали детский дом.

https://ria.ru/20241023/prigovor--1979674298.html

https://ria.ru/20250204/sk-1997272266.html

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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан