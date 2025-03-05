Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 05.03.2025 (обновлено: 18:04 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/makhachkala-2003261310.html
В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем
В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем - РИА Новости, 05.03.2025
В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем
Верховый суд Дагестана назначил по 1 году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:59:00+03:00
2025-03-05T18:04:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262926_0:132:506:417_1920x0_80_0_0_6ee5e65d73b0bc005cb6cb22b5471ec4.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Верховый суд Дагестана назначил по 1 году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. Третьего июня 2023 года девушки 1995 и 1986 года рождения подошли к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале и стали варить над пламенем кофе в двух турках. "Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел дело в отношении двух жительниц Махачкалы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичное оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц)… Верховный суд республики с учетом данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также их поведения и отношения к содеянному… приговорил каждую к 1 году лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Отмечается, что девушки осознали свою вину и в качестве реабилитации за свое поведение возложили цветы перед монументом Воину-освободителю, встречались с ветеранами, посещали детский дом.
https://ria.ru/20241023/prigovor--1979674298.html
https://ria.ru/20250204/sk-1997272266.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262926_0:85:506:465_1920x0_80_0_0_b2956c9a90dfb73b21b0f15bd2b1f941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем

Жительницы Махачкалы, варившие кофе над Вечным огнем, получили условный срок

© Фото : Верховный Суд Республики Дагестан/ВКонтактеЖительницы Махачкалы варят кофе над Вечным огнём
Жительницы Махачкалы варят кофе над Вечным огнём - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Верховный Суд Республики Дагестан/ВКонтакте
Жительницы Махачкалы варят кофе над Вечным огнём. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Верховый суд Дагестана назначил по 1 году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Третьего июня 2023 года девушки 1995 и 1986 года рождения подошли к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале и стали варить над пламенем кофе в двух турках.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
На Ставрополье осудили троих мужчин, плевавших в Вечный огонь
23 октября 2024, 20:41
"Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел дело в отношении двух жительниц Махачкалы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичное оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц)… Верховный суд республики с учетом данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также их поведения и отношения к содеянному… приговорил каждую к 1 году лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушки осознали свою вину и в качестве реабилитации за свое поведение возложили цветы перед монументом Воину-освободителю, встречались с ветеранами, посещали детский дом.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Пермском крае проверят информацию о подростках, потушивших Вечный огонь
4 февраля, 11:48
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала