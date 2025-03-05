В Дагестане осудили девушек, варивших кофе над Вечным огнем
Жительницы Махачкалы, варившие кофе над Вечным огнем, получили условный срок
© Фото : Верховный Суд Республики Дагестан/ВКонтактеЖительницы Махачкалы варят кофе над Вечным огнём
Жительницы Махачкалы варят кофе над Вечным огнём. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Верховый суд Дагестана назначил по 1 году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Третьего июня 2023 года девушки 1995 и 1986 года рождения подошли к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале и стали варить над пламенем кофе в двух турках.
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"Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел дело в отношении двух жительниц Махачкалы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичное оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц)… Верховный суд республики с учетом данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также их поведения и отношения к содеянному… приговорил каждую к 1 году лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушки осознали свою вину и в качестве реабилитации за свое поведение возложили цветы перед монументом Воину-освободителю, встречались с ветеранами, посещали детский дом.