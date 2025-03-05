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В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО
В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО - РИА Новости, 05.03.2025
В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен в 06.20, сообщает оперштаб Дагестана. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:09:00+03:00
2025-03-05T08:09:00+03:00
2025-03-05T08:19:00+03:00
кировский район
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен в 06.20, сообщает оперштаб Дагестана.“В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан… начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о прекращении контртеррористической операции. Пятого марта 2024 года в 06.20 правовой режим КТО в пределах административных границ Кировского района города Махачкалы Республики Дагестан отменен”, – говорится в сообщении.Четыре боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет.
https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, махачкала, происшествия
Кировский район, Махачкала, Происшествия
В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО
Оперштаб Дагестана сообщил об отмене режима КТО в Кировском районе Махачкалы