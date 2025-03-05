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В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО - РИА Новости, 05.03.2025
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08:09 05.03.2025 (обновлено: 08:19 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/makhachkala-2003117301.html
В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО
В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО - РИА Новости, 05.03.2025
В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен в 06.20, сообщает оперштаб Дагестана. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:09:00+03:00
2025-03-05T08:19:00+03:00
кировский район
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен в 06.20, сообщает оперштаб Дагестана.“В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан… начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о прекращении контртеррористической операции. Пятого марта 2024 года в 06.20 правовой режим КТО в пределах административных границ Кировского района города Махачкалы Республики Дагестан отменен”, – говорится в сообщении.Четыре боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет.
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кировский район
махачкала
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кировский район, махачкала, происшествия
Кировский район, Махачкала, Происшествия
В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО

Оперштаб Дагестана сообщил об отмене режима КТО в Кировском районе Махачкалы

© НАК РФКонтртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© НАК РФ
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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен в 06.20, сообщает оперштаб Дагестана.
“В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан… начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о прекращении контртеррористической операции. Пятого марта 2024 года в 06.20 правовой режим КТО в пределах административных границ Кировского района города Махачкалы Республики Дагестан отменен”, – говорится в сообщении.
Четыре боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет.
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