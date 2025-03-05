https://ria.ru/20250305/makhachkala-2003117301.html

В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО

В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО - РИА Новости, 05.03.2025

В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен в 06.20, сообщает оперштаб Дагестана. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:09:00+03:00

2025-03-05T08:09:00+03:00

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кировский район

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен в 06.20, сообщает оперштаб Дагестана.“В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан… начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о прекращении контртеррористической операции. Пятого марта 2024 года в 06.20 правовой режим КТО в пределах административных границ Кировского района города Махачкалы Республики Дагестан отменен”, – говорится в сообщении.Четыре боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет.

https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html

кировский район

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировский район, махачкала, происшествия