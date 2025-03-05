https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099930.html

Лукашенко заявил, что будущее Европы было хорошим только в союзе с Россией

Лукашенко заявил, что будущее Европы было хорошим только в союзе с Россией - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко заявил, что будущее Европы было хорошим только в союзе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:43:00+03:00

2025-03-05T04:43:00+03:00

2025-03-05T04:43:00+03:00

россия

белоруссия

европа

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией. "Будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией", - сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. По словам президента Белоруссии, если бы Евросоюз установил нормальные отношения хотя бы в экономике с Россией, они бы процветали, но это не нужно американцам. "Единство Евросоюза и России не совсем выгодно было для США", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099554.html

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россия, белоруссия, европа, александр лукашенко