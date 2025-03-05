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Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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04:41 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099795.html
Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине
Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о том, кто несет ответственность за конфликт на Украине, пока не стоит на повестке дня, но со... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:41:00+03:00
2025-03-05T04:41:00+03:00
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о том, кто несет ответственность за конфликт на Украине, пока не стоит на повестке дня, но со временем это станет ясно. "Мы потом найдем, кто виноват (в конфликте на Украине), никто от ответственности не уйдет. Мы подробно обсудим и разберемся в причинах этого, сегодня в повестке дня не этот вопрос", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
https://ria.ru/20250303/lukashenko-2002844734.html
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украина, белоруссия, александр лукашенко
Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине

Лукашенко: пока не стоит вопрос о том, кто виноват в конфликте на Украине

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о том, кто несет ответственность за конфликт на Украине, пока не стоит на повестке дня, но со временем это станет ясно.
"Мы потом найдем, кто виноват (в конфликте на Украине), никто от ответственности не уйдет. Мы подробно обсудим и разберемся в причинах этого, сегодня в повестке дня не этот вопрос", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине
3 марта, 20:26
 
УкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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