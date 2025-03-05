https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003099795.html

Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине

Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко рассказал, кто несет ответственность за конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о том, кто несет ответственность за конфликт на Украине, пока не стоит на повестке дня, но со... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:41:00+03:00

2025-03-05T04:41:00+03:00

2025-03-05T04:41:00+03:00

украина

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_0:133:2943:1789_1920x0_80_0_0_0315f29382c885085916968eb70dd0eb.jpg

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о том, кто несет ответственность за конфликт на Украине, пока не стоит на повестке дня, но со временем это станет ясно. "Мы потом найдем, кто виноват (в конфликте на Украине), никто от ответственности не уйдет. Мы подробно обсудим и разберемся в причинах этого, сегодня в повестке дня не этот вопрос", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.

https://ria.ru/20250303/lukashenko-2002844734.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, белоруссия, александр лукашенко