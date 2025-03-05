https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098503.html

Лукашенко заявил, что Джонсон запретил Зеленскому заключать мир

Лукашенко заявил, что Джонсон запретил Зеленскому заключать мир - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко заявил, что Джонсон запретил Зеленскому заключать мир

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон запретил Владимиру Зеленскому заключать мир с Россией с подачи администрации президента США Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:26:00+03:00

2025-03-05T04:26:00+03:00

2025-03-05T04:26:00+03:00

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон запретил Владимиру Зеленскому заключать мир с Россией с подачи администрации президента США Джо Байдена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Когда в Стамбуле процесс шел к заключению мирных соглашений, туда приехал тогдашний премьер-министр Великобритании Джонсон и запретил Зеленскому идти к миру. Он подтолкнул еще раз Зеленского к войне ... Джонсон это самостоятельно не сделал бы без того, чтобы его не подтолкнула к этому тогдашняя администрация США", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096465.html

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россия, великобритания, сша, борис джонсон, владимир зеленский, александр лукашенко