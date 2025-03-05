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Максим Ликсутов: индекс промпроизводства в столице в январе вновь вырос

Максим Ликсутов: индекс промпроизводства в столице в январе вновь вырос - РИА Новости, 05.03.2025

Максим Ликсутов: индекс промпроизводства в столице в январе вновь вырос

Московская экономика в 2025 году продолжила рост: в январе 2025 года столичные промпредприятия нарастили производство на 7,5% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:13:00+03:00

2025-03-05T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская экономика в 2025 году продолжила рост: в январе 2025 года столичные промпредприятия нарастили производство на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Начало года показало положительную динамику в промышленном секторе столицы. По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает компании, что позволяет отрасли уверенно развиваться. Так, в январе 2025 года промпроизводство в Москве увеличилось на 7,5%, обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 10,7%. В частности, компании стали производить больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других востребованных товаров", – привели слова Ликсутова в департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Значительный вклад в экономический рост вносят предприятия обрабатывающих отраслей. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в январе текущего года столичные обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на сумму свыше 874,3 миллиарда рублей, что на 12,3% превышает прошлогодние результаты."В частности, более чем на 16% выросла поставка продуктов питания, почти в 1,5 раза — мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, более чем в 2,5 раза — одежды. Успех столичных производителей в том числе обусловлен качеством и конкурентоспособностью товаров, отвечающих современным стандартам и запросам потребителей", – рассказал Гарбузов.Эксперты ДИПП прогнозируют сохранение положительной динамики роста производства при поддержке правительства Москвы. Такая поддержка включает в себя более 20 инструментов, направленных на создание благоприятных условий для развития производств. С их помощью предприятия модернизируют мощности и внедряют инновационные технологии, получают доступ к финансированию на выгодных условиях, развивают экспортный потенциал, увеличивают объемы и номенклатуру продукции.

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