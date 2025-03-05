https://ria.ru/20250305/kultrabotniki-2003251768.html

Культработники получат по 1 млн руб за переезд в тюменские села

Культработники получат по 1 млн руб за переезд в тюменские села - РИА Новости, 05.03.2025

Культработники получат по 1 млн руб за переезд в тюменские села

По 1 миллиону рублей единовременно получат специалисты в случае переезда по программе "Земский работник культуры" на работу в сельские населенные пункты... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:20:00+03:00

2025-03-05T17:20:00+03:00

2025-03-05T17:20:00+03:00

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 5 мар – РИА Новости. По 1 миллиону рублей единовременно получат специалисты в случае переезда по программе "Земский работник культуры" на работу в сельские населенные пункты Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор. "Тюменская область поддерживает президентскую программу "Земский работник культуры". Её старт с 2025 года объявил глава государства Владимир Путин. По 1 миллиону рублей единовременно получат специалисты, которые переедут на работу в населенные пункты региона с количеством жителей до 50 тысяч человек", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале. Полученную субсидию переехавшие в сельскую местность специалисты могут израсходовать на приобретение жилья, транспорта или иные цели. По мнению губернатора, эта мера поддержки, а также развитие культурной сферы региона помогут привлечь на село молодёжь с её креативными, свежими проектами. "Для культурной сферы в регионе мы развиваем необходимую инфраструктуру. Строим и обновляем дома культуры. Яркий пример – Центр культурного развития в Большом Сорокино. Побывал на его открытии в январе 2025 года. Масштабы впечатлили! Порадовало, что там работают и специалисты, которые переехали в село из других населённых пунктов. Теперь успешно воспитывают новое поколение талантов", - сообщил Александр Моор.

https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область