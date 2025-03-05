https://ria.ru/20250305/krasnov-2003250253.html

Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"

Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 05.03.2025

Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"

Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:14:00+03:00

2025-03-05T17:14:00+03:00

2025-03-05T17:29:00+03:00

россия

общество

игорь краснов

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."В настоящее время мошенниками все шире используется неправомерный доступ к личным кабинетам на портале госуслуг. И в 2024 году зарегистрировано свыше 50 тысяч связанных с этим преступлений", - сказал Краснов на совещании Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.Генпрокурор отметил, что одна из основных причин роста таких преступлений – утечки персональных данных, на основе которых мошенники формируют персонифицированные сценарии атак на граждан, особенно на людей из социально уязвимых категорий.

https://ria.ru/20250305/dengi-2003102099.html

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россия, общество, игорь краснов, владимир путин