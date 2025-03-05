Рейтинг@Mail.ru
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 05.03.2025 (обновлено: 17:29 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/krasnov-2003250253.html
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 05.03.2025
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"
Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:14:00+03:00
2025-03-05T17:29:00+03:00
россия
общество
игорь краснов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."В настоящее время мошенниками все шире используется неправомерный доступ к личным кабинетам на портале госуслуг. И в 2024 году зарегистрировано свыше 50 тысяч связанных с этим преступлений", - сказал Краснов на совещании Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.Генпрокурор отметил, что одна из основных причин роста таких преступлений – утечки персональных данных, на основе которых мошенники формируют персонифицированные сценарии атак на граждан, особенно на людей из социально уязвимых категорий.
https://ria.ru/20250305/dengi-2003102099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, игорь краснов, владимир путин
Россия, Общество, Игорь Краснов, Владимир Путин
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"

Краснов: мошенники в 2024 году получили доступ к "Госуслугам" более 50 тыс раз

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"В настоящее время мошенниками все шире используется неправомерный доступ к личным кабинетам на портале госуслуг. И в 2024 году зарегистрировано свыше 50 тысяч связанных с этим преступлений", - сказал Краснов на совещании Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Генпрокурор отметил, что одна из основных причин роста таких преступлений – утечки персональных данных, на основе которых мошенники формируют персонифицированные сценарии атак на граждан, особенно на людей из социально уязвимых категорий.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Эксперт оценил защиту госсервисов от мошенничества
Вчера, 05:06
 
РоссияОбществоИгорь КрасновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала