https://ria.ru/20250305/krasnov-2003250253.html
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 05.03.2025
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"
Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:14:00+03:00
2025-03-05T17:14:00+03:00
2025-03-05T17:29:00+03:00
россия
общество
игорь краснов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."В настоящее время мошенниками все шире используется неправомерный доступ к личным кабинетам на портале госуслуг. И в 2024 году зарегистрировано свыше 50 тысяч связанных с этим преступлений", - сказал Краснов на совещании Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.Генпрокурор отметил, что одна из основных причин роста таких преступлений – утечки персональных данных, на основе которых мошенники формируют персонифицированные сценарии атак на граждан, особенно на людей из социально уязвимых категорий.
https://ria.ru/20250305/dengi-2003102099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, игорь краснов, владимир путин
Россия, Общество, Игорь Краснов, Владимир Путин
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"
Краснов: мошенники в 2024 году получили доступ к "Госуслугам" более 50 тыс раз
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах", в 2024 году было зарегистрировано более 50 тысяч таких преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"В настоящее время мошенниками все шире используется неправомерный доступ к личным кабинетам на портале госуслуг. И в 2024 году зарегистрировано свыше 50 тысяч связанных с этим преступлений", - сказал Краснов на совещании Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Генпрокурор отметил, что одна из основных причин роста таких преступлений – утечки персональных данных, на основе которых мошенники формируют персонифицированные сценарии атак на граждан, особенно на людей из социально уязвимых категорий.