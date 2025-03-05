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Самарский губернатор назначил Козаренко своим помощником - РИА Новости, 05.03.2025
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11:42 05.03.2025 (обновлено: 11:54 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/kozarenko-2003160109.html
Самарский губернатор назначил Козаренко своим помощником
Самарский губернатор назначил Козаренко своим помощником - РИА Новости, 05.03.2025
Самарский губернатор назначил Козаренко своим помощником
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником генерального директора компании "Транспорт будущего" Юрия Козаренко, сообщает... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:42:00+03:00
2025-03-05T11:54:00+03:00
самарская область
россия
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником генерального директора компании "Транспорт будущего" Юрия Козаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свое решение глава региона объявил на совещании по развитию беспилотных авиационных систем с участием руководителей регионального правительства и профильных организаций. Компания "Транспорт будущего" - учредитель научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем "Самара", расположенного в Тольятти. В январе НПЦ посетил президент РФ Владимир Путин, который ознакомился с работой предприятия. Глава региона подчеркнул, что за последние несколько лет компания стала определяющей для научного, прикладного и производственного развития беспилотных систем в стране. "Мы очень ценим работу, которую ведет весь коллектив компании "Транспорт будущего" в Самарской области. Очень признательны правлению предприятия, которое включает ключевых предпринимателей страны. Наша задача, чтобы возможности "Транспорта будущего" были для всех компаний соответствующей отрасли Самарской области комплементарно применимы, а регион стал передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения, производства", - сказал Федорищев, обращаясь к Козаренко. Генеральный директор компании "Транспорт будущего" отметил, что предприятие совместно с руководством Самарской области взяли на себя большие обязательства, и совместная работа будет только усиливаться. Федорищев сообщил, что в Самарской области будет разработан региональный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Его цель – вывести Самарскую область на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли БАС. "К 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране, в количестве и качестве. Наши высшие учебные заведения должны видеть это как возможности для коллективов самарских ученых, а также тех, кто приедет работать к нам. Я бы хотел, чтобы мы в каждой отрасли развития Самарской области, будь то образование, торговля, логистика, сельское хозяйство, видели не просто возможности, а эффект внедрения беспилотных систем уже с этого года", - сказал глава Самарской области. Он добавил, что регион должен стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем. "Это не только и не столько инженерная мысль. Это огромное количество людей, которые уже сейчас должны появляться в школах, колледжах, университетах, чтобы развивать систему образования с точки зрения беспилотных систем", - подчеркнул Федорищев. Козаренко отметил, что по поручению губернатора компания "Транспорт будущего" уже ведет большую работу.
https://ria.ru/20250304/fedorischev-2002948902.html
https://ria.ru/20250303/yarmarka-2002775091.html
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самарская область, россия, вячеслав федорищев
Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор назначил Козаренко своим помощником

Самарский губернатор Федорищев назначил Козаренко своим помощником

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Козаренко своим помощником
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Козаренко своим помощником - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником генерального директора компании "Транспорт будущего" Юрия Козаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Свое решение глава региона объявил на совещании по развитию беспилотных авиационных систем с участием руководителей регионального правительства и профильных организаций.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Федорищев дал поручения по новым подходам к бюджетной политике региона
Вчера, 13:06
Компания "Транспорт будущего" - учредитель научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем "Самара", расположенного в Тольятти. В январе НПЦ посетил президент РФ Владимир Путин, который ознакомился с работой предприятия.
Глава региона подчеркнул, что за последние несколько лет компания стала определяющей для научного, прикладного и производственного развития беспилотных систем в стране.
"Мы очень ценим работу, которую ведет весь коллектив компании "Транспорт будущего" в Самарской области. Очень признательны правлению предприятия, которое включает ключевых предпринимателей страны. Наша задача, чтобы возможности "Транспорта будущего" были для всех компаний соответствующей отрасли Самарской области комплементарно применимы, а регион стал передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения, производства", - сказал Федорищев, обращаясь к Козаренко.
Генеральный директор компании "Транспорт будущего" отметил, что предприятие совместно с руководством Самарской области взяли на себя большие обязательства, и совместная работа будет только усиливаться.
Федорищев сообщил, что в Самарской области будет разработан региональный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Его цель – вывести Самарскую область на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли БАС.
"К 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране, в количестве и качестве. Наши высшие учебные заведения должны видеть это как возможности для коллективов самарских ученых, а также тех, кто приедет работать к нам. Я бы хотел, чтобы мы в каждой отрасли развития Самарской области, будь то образование, торговля, логистика, сельское хозяйство, видели не просто возможности, а эффект внедрения беспилотных систем уже с этого года", - сказал глава Самарской области.
Он добавил, что регион должен стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем.
"Это не только и не столько инженерная мысль. Это огромное количество людей, которые уже сейчас должны появляться в школах, колледжах, университетах, чтобы развивать систему образования с точки зрения беспилотных систем", - подчеркнул Федорищев.
Козаренко отметил, что по поручению губернатора компания "Транспорт будущего" уже ведет большую работу.
Самара - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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3 марта, 15:17
 
Самарская областьРоссияВячеслав Федорищев
 
 
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