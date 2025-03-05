https://ria.ru/20250305/koordinaty-2003278935.html

Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP

Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP - РИА Новости, 05.03.2025

Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP

По меньшей мере одно украинское подразделение, запускающее ракеты из американских систем, не получало данных с координатами для ударов уже примерно месяц, пишет РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:08:00+03:00

2025-03-05T19:08:00+03:00

2025-03-05T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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дональд трамп

майк уолтц

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. По меньшей мере одно украинское подразделение, запускающее ракеты из американских систем, не получало данных с координатами для ударов уже примерно месяц, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского военного. Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине, но продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам. Издание также добавляло, что США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут предоставлять ему информацию для точечных ударов по движущимся целям. "На протяжении примерно прошедшего месяца по меньшей мере одна из украинских групп, отвечающих за запуск ракет из американских систем, не получала координаты для ударов на дальность более 40 миль (около 64 километров - ред.) за линией соприкосновения", - говорится в материале газеты. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

https://ria.ru/20250305/kiev-2003275617.html

https://ria.ru/20250305/ssha-2003253039.html

киев

сша

украина

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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, майк уолтц, центральное разведывательное управление (цру), россия