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Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 05.03.2025 (обновлено: 19:29 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/koordinaty-2003278935.html
Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP
Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP - РИА Новости, 05.03.2025
Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP
По меньшей мере одно украинское подразделение, запускающее ракеты из американских систем, не получало данных с координатами для ударов уже примерно месяц, пишет РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:08:00+03:00
2025-03-05T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
майк уолтц
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. По меньшей мере одно украинское подразделение, запускающее ракеты из американских систем, не получало данных с координатами для ударов уже примерно месяц, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского военного. Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине, но продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам. Издание также добавляло, что США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут предоставлять ему информацию для точечных ударов по движущимся целям. "На протяжении примерно прошедшего месяца по меньшей мере одна из украинских групп, отвечающих за запуск ракет из американских систем, не получала координаты для ударов на дальность более 40 миль (около 64 километров - ред.) за линией соприкосновения", - говорится в материале газеты. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
https://ria.ru/20250305/kiev-2003275617.html
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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, майк уолтц, центральное разведывательное управление (цру), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
Подразделение ВСУ не получало координат для ударов уже месяц, пишет WP

WP: украинские ракетчики не получали координаты для ударов уже около месяца

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. По меньшей мере одно украинское подразделение, запускающее ракеты из американских систем, не получало данных с координатами для ударов уже примерно месяц, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского военного.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине, но продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам. Издание также добавляло, что США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут предоставлять ему информацию для точечных ударов по движущимся целям.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США полностью прекратили передачу разведданных Киеву, передает Sky News
Вчера, 18:52
"На протяжении примерно прошедшего месяца по меньшей мере одна из украинских групп, отвечающих за запуск ракет из американских систем, не получала координаты для ударов на дальность более 40 миль (около 64 километров - ред.) за линией соприкосновения", - говорится в материале газеты.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампМайк УолтцЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Россия
 
 
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