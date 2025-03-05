https://ria.ru/20250305/konjuhi-2003238031.html

Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке

Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке - РИА Новости, 05.03.2025

Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке

Российский путешественник Федор Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на весельной лодке, справляясь с критическими испытаниями, сообщил его штаб в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:08:00+03:00

2025-03-05T16:08:00+03:00

2025-03-05T16:08:00+03:00

антарктида

москва

западная австралия

федор конюхов

общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на весельной лодке, справляясь с критическими испытаниями, сообщил его штаб в Telegram. "Три месяца в океане! Очередная веха, очередной рубеж в исторической экспедиции Федора Конюхова на весельной лодке "АКРОС" вокруг света в Южном океане", - говорится в сообщении. Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов , впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. "Второго-третьего февраля и 15-17 февраля лодка прошла через критические испытания, два шторма в 9-10 баллов и волны в 8 метров многократно переворачивали лодку. Повреждены почти все антенны на палубе.... сломано одно весло (на борту два комплекта запасных вёсел)", - отмечает штаб. Федор сейчас звонит по ручному спутниковому телефону и пересылает смс-сообщения, но без внешних антенн. Это означает, что терминалы необходимо вынести на палубу, чтобы они могли установить связь со спутниками. И сеанс связи можно провести в относительно хорошую погоду, когда лодку не заливает волнами. В этой связи объем информации с борта сократился до минимальных данных: погода, координаты, самочувствие. "Во время короткого сеанса связи Фёдор звучал бодро и шутил. Интересовался делами на берегу, чем живет команда, как дела в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области. В завершении сказал: "Я-то выдержу, главное, чтобы лодка выдержала", - отметил штаб. Сын путешественника Оскар Конюхов сообщил РИА Новости, что прогноз погоды на ближайшие время, как всегда, нестабильный. "Сейчас северный ветер, и его тащит к Антарктиде. Это не очень хорошо, потому что там и шторма жёстче, и холоднее. Поэтому ждём, когда ветер поменяет направление и начнёт работать с юга, выталкивая Фёдора на север. Погода будет, конечно, меняться, но улучшаться не будет в силу того, что в Южном полушарии наступает осень. Но что есть, то есть. Тут уже ничего не поделаешь", - сказал Оскар. Этой ночью лодка "АКРОС" пересекла долготу Москвы и Фёдор перевёл судовое время на московское время, до этого жил по Гринвичу. До побережья Западной Австралии (предполагаемого места финиша) осталось 3 600 морских миль. Если бы речь шла о классическом маршруте в Атлантике, то можно рассчитывать еще на 50+ дней в пути. Но в Южном Индийском океане погода крайне нестабильна, либо шторма, либо встречные ветры – как это было последние 5 дней, и вместо того, чтобы продвигаться на восток по прямой, Фёдор рисовал петли в океане. Поэтому рассчитать время прибытия в Австралию в текущих обстоятельствах невозможно. Сам Фёдор сказал, что рассматривает еще 90 дней - конец мая, начало июня, говорится в сообщении штаба.

https://ria.ru/20250211/konyukhov-1998573996.html

https://ria.ru/20250204/konyukhov-1997387162.html

https://ria.ru/20231005/konyukhov-1899288263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

антарктида, москва, западная австралия, федор конюхов, общество