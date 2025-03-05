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Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке - РИА Новости, 05.03.2025
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16:08 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/konjuhi-2003238031.html
Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке
Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке - РИА Новости, 05.03.2025
Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке
Российский путешественник Федор Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на весельной лодке, справляясь с критическими испытаниями, сообщил его штаб в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:08:00+03:00
2025-03-05T16:08:00+03:00
антарктида
москва
западная австралия
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общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на весельной лодке, справляясь с критическими испытаниями, сообщил его штаб в Telegram. "Три месяца в океане! Очередная веха, очередной рубеж в исторической экспедиции Федора Конюхова на весельной лодке "АКРОС" вокруг света в Южном океане", - говорится в сообщении. Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов , впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. "Второго-третьего февраля и 15-17 февраля лодка прошла через критические испытания, два шторма в 9-10 баллов и волны в 8 метров многократно переворачивали лодку. Повреждены почти все антенны на палубе.... сломано одно весло (на борту два комплекта запасных вёсел)", - отмечает штаб. Федор сейчас звонит по ручному спутниковому телефону и пересылает смс-сообщения, но без внешних антенн. Это означает, что терминалы необходимо вынести на палубу, чтобы они могли установить связь со спутниками. И сеанс связи можно провести в относительно хорошую погоду, когда лодку не заливает волнами. В этой связи объем информации с борта сократился до минимальных данных: погода, координаты, самочувствие. "Во время короткого сеанса связи Фёдор звучал бодро и шутил. Интересовался делами на берегу, чем живет команда, как дела в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области. В завершении сказал: "Я-то выдержу, главное, чтобы лодка выдержала", - отметил штаб. Сын путешественника Оскар Конюхов сообщил РИА Новости, что прогноз погоды на ближайшие время, как всегда, нестабильный. "Сейчас северный ветер, и его тащит к Антарктиде. Это не очень хорошо, потому что там и шторма жёстче, и холоднее. Поэтому ждём, когда ветер поменяет направление и начнёт работать с юга, выталкивая Фёдора на север. Погода будет, конечно, меняться, но улучшаться не будет в силу того, что в Южном полушарии наступает осень. Но что есть, то есть. Тут уже ничего не поделаешь", - сказал Оскар. Этой ночью лодка "АКРОС" пересекла долготу Москвы и Фёдор перевёл судовое время на московское время, до этого жил по Гринвичу. До побережья Западной Австралии (предполагаемого места финиша) осталось 3 600 морских миль. Если бы речь шла о классическом маршруте в Атлантике, то можно рассчитывать еще на 50+ дней в пути. Но в Южном Индийском океане погода крайне нестабильна, либо шторма, либо встречные ветры – как это было последние 5 дней, и вместо того, чтобы продвигаться на восток по прямой, Фёдор рисовал петли в океане. Поэтому рассчитать время прибытия в Австралию в текущих обстоятельствах невозможно. Сам Фёдор сказал, что рассматривает еще 90 дней - конец мая, начало июня, говорится в сообщении штаба.
https://ria.ru/20250211/konyukhov-1998573996.html
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антарктида, москва, западная австралия, федор конюхов, общество
Антарктида, Москва, Западная Австралия, Федор Конюхов, Общество
Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на лодке

Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на весельной лодке

© Фото : из личного архива Федора КонюховаФедор Конюхов
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : из личного архива Федора Конюхова
Федор Конюхов. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов уже три месяца пересекает Южный океан на весельной лодке, справляясь с критическими испытаниями, сообщил его штаб в Telegram.
"Три месяца в океане! Очередная веха, очередной рубеж в исторической экспедиции Федора Конюхова на весельной лодке "АКРОС" вокруг света в Южном океане", - говорится в сообщении.
Федор Конюхов на весельной лодке Акрос - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке
11 февраля, 11:31
Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов , впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.
"Второго-третьего февраля и 15-17 февраля лодка прошла через критические испытания, два шторма в 9-10 баллов и волны в 8 метров многократно переворачивали лодку. Повреждены почти все антенны на палубе.... сломано одно весло (на борту два комплекта запасных вёсел)", - отмечает штаб.
Федор сейчас звонит по ручному спутниковому телефону и пересылает смс-сообщения, но без внешних антенн. Это означает, что терминалы необходимо вынести на палубу, чтобы они могли установить связь со спутниками. И сеанс связи можно провести в относительно хорошую погоду, когда лодку не заливает волнами. В этой связи объем информации с борта сократился до минимальных данных: погода, координаты, самочувствие.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма
4 февраля, 20:00
"Во время короткого сеанса связи Фёдор звучал бодро и шутил. Интересовался делами на берегу, чем живет команда, как дела в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области. В завершении сказал: "Я-то выдержу, главное, чтобы лодка выдержала", - отметил штаб.
Сын путешественника Оскар Конюхов сообщил РИА Новости, что прогноз погоды на ближайшие время, как всегда, нестабильный. "Сейчас северный ветер, и его тащит к Антарктиде. Это не очень хорошо, потому что там и шторма жёстче, и холоднее. Поэтому ждём, когда ветер поменяет направление и начнёт работать с юга, выталкивая Фёдора на север. Погода будет, конечно, меняться, но улучшаться не будет в силу того, что в Южном полушарии наступает осень. Но что есть, то есть. Тут уже ничего не поделаешь", - сказал Оскар.
Этой ночью лодка "АКРОС" пересекла долготу Москвы и Фёдор перевёл судовое время на московское время, до этого жил по Гринвичу. До побережья Западной Австралии (предполагаемого места финиша) осталось 3 600 морских миль.
Если бы речь шла о классическом маршруте в Атлантике, то можно рассчитывать еще на 50+ дней в пути. Но в Южном Индийском океане погода крайне нестабильна, либо шторма, либо встречные ветры – как это было последние 5 дней, и вместо того, чтобы продвигаться на восток по прямой, Фёдор рисовал петли в океане. Поэтому рассчитать время прибытия в Австралию в текущих обстоятельствах невозможно. Сам Фёдор сказал, что рассматривает еще 90 дней - конец мая, начало июня, говорится в сообщении штаба.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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